Kći šeika Muhameda, vladara Dubaija, dva puta pokušala je pobjeći iz zlatnog kaveza, a o njezinoj se sudbini danas ne zna gotovo ništa

Arapska princeza Latifa, jedna od ukupno 30 djece šeika Muhameda al Maktuma, čak dva puta u svom životu pokušala je pobjeći od vlastite obitelji i potajno napustiti državu. Posljednji bijeg koji je planirala punih osam godina u potpunoj tajnosti od vlasti, oca i majke pao je u vodu krajem veljače 2018. Ulovljena je na francuskom brodu u međunarodnim vodama, oteta i vraćena u domovinu, u kojoj ponovno živi pod prisilom i torturom oca

'Žene trebaju dozvolu svoga oca ili supruga ako žele raditi, putovati ili studirati. Očevi mogu prisiliti svoje kćeri na udaju protivno njihovoj volji, a u slučajevima razvoda žene najčešće ostaju bez skrbništva nad svojom djecom. Muškarci su apsolutno slobodni, no žene u ovim predjelima još uvijek nemaju nikakva prava. To je zbog stoljetnih tradicija u kojima se o časti obitelji sudi po ponašanju žena i kćeri u javnosti' , otkriva upućena Tiina Jauhiainen.

'Bila sam tada jako naivna. Nisam imala pristup internetu da istražim neke informacije, nisam se imala kome obratiti i zatražiti savjet. Tukli su me, a jedan od zaštitara rekao je da je sve naredio moj otac. Izgubila sam pojam o vremenu. No nagore je bilo kada sam ponovno puštena iz zatvora. Moja majka nije imala nimalo suosjećanja, gledala me s prijezirom i rekla da sam si za sve sama kriva', prisjetila se 32-godišnja Latifa u 40-minutnom videu koji je potajno sama snimila 2018. godine.

'Sloboda izbora je nešto što mnogi uzimaju zdravo za gotovo. Međutim kada to nemaš, onda ti je to nešto posebno i važno. Meni ništa nije dozvoljeno, ne smijem čak napustiti Dubai i putovati', rekla je princeza u svom videu.

Punih osam godina princeza Latifa štedjela je za ovaj trenutak, trenutak slobode. Kako bi financirala sve potrebne dokumente, suradnike i prijevoz do sigurnog teritorija, Latifa je od džeparca i rođendanskih poklona uštedjela 400 tisuća dolara. Najveći dio posla odradio je kapetan broda, francuski špijun Herve Jaubert, koji je neko vrijeme proveo u zatvoru u Dubaiju. Latifa je do njega stigla upravo putem prijateljice Tiine koja se s njim sastala na Filipinima. Na brodu je uslijedio prvi susret francuskog tajnog agenta i arapske princeze.

'Znala sam da je akcija u koju se upuštam nešto najopasnije u mom životu, no silno sam joj željela pomoći. Očajnički je željela napustiti Dubai. Za nju je tamo bilo izuzetno teško. Naizgled je to vrlo otvorena zemlja u kojoj se sve nudi pred vašim očima, putovanja, sloboda i moderan način života, no za nju je sve to bilo nedostižno. Kada su nas locirali i došli po nas, bila sam pripremljena na smrt. Uperili su mi pištolj u glavu. Jedino za čime žalim je to što Latifi tada nisam rekla koliko je volim, jer bio je to naš posljednji kontakt', rekla je Jauhiainen.