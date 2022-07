Kate Moss otkrila zašto je svjedočila u korist bivšeg partnera: 'Znam istinu o Johnnyju Deppu'

Jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki i modela, objasnila je razloge svoje odluke da stane u obranu slavnog glumca koji je nedavno vodio sudski spor protiv bivše supruge, Amber Heard. Na Deppovom suđenju je sudjelovala potaknuta željom da kaže istinu

Amber Heard je u javnosti tvrdila kako je Johnny Depp bivšu djevojku, Kate Moss gurnuo niz stepenice, a to je rekla na suđenju za klevetu prošle godine te je na onom u svibnju 2022. godine iznijela isti argument. Slavna manekenka i model na iznenađenje mnogih u svibnju je putem videopoziva svjedočila i demantirala glasine.

'Skliznula sam niz stepenice i ozlijedila se', rekla je tada pod prisegom i dodala: 'Nikada me nije gurnuo, udario nogom ili bacio niz stepenice'. Na suđenju je ispričala da je zaista pala niz stepenice dok je s Deppom bila na odmoru na Jamajci, no rekla je da se spotaknula, a da je glumac dotrčao i da ju je odnio do sobe.