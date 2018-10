Kakva jesen: Anja Alvanja Romac uživa u moru i suncu i na početku listopada

Voditeljica emisije 'Zdravlje na kvadrat' Nove TV ponovo je napravila predahod poslovnih obveza i otputovala u toplije krajeve. Anja Alvanja Romac svojim fanovima na Instagramu je pokazala kako izgleda njezina jesenska idila, a za tportal je otkrila s kim je otputovala u Portugal i što ju je ondje oduševilo

'U Caiscaisu pored Lisabona smo, sestra s obitelji i ja. Prekrasno je, toplo. To je baš ljetovaliste pored Lisabona s dugim oceanskim plažama, tako da smo to prilagodili djeci. Razgledavanje Lisabona smo obavile sestra i ja same, u pola dana smo obišle hrpu toga, jer takvu privilegiju no kids obilaska imamo rijetko', ispričala nam je Anja Alavanja Romac.