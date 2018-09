Kako je Kate Middleton prebrodila bolan prekid s princem Williamom

Danas su skladan bračni par s troje predivne dječice te velikim kraljevskim titulama i obvezama, ali Kate Middleton i princ William iza sebe imaju i bolan ljubavni period. Tijekom blagdana 2006. godine par je prekinuo, a povrijeđena Kate toliko je tugovala da je na neko vrijeme čak napustila Veliku Britaniju

Njihova priča na prvi pogled djeluje kao ona iz bajke. Kate Middleton i princ William upoznali su se tijekom studija na prestižnom sveučilištu St. Andrews. On je bio tiha patnja svih studentica, a ona nije ni maštala da će se zainteresirati upravo za nju.

Međutim u zimu 2006., nakon četiri godine veze, Kate i William su prekinuli. Mladi princ okrenuo se obitelji i kraljevskim obvezama koje ga nikada nisu zaobilazile jer je drugi u redu za nasljedstvo krune svoje bake, kraljice Elizabete II. Za to vrijeme Kate je prolazila kroz bolan period.

Za Kate je život u Engleskoj u to vrijeme uz medije i paparazze koji su je pratili u stopu bio vrlo težak. Zbog toga je u jednom trenutku odlučila napustiti zemlju. S majkom i najbližim prijateljicama uputila se u Irsku, u kojoj je provela neko vrijeme kako bi došla sebi i nakratko zaboravila na ljubavne probleme.

Iako su prekinuli, tada bivši par još uvijek je bio u kontaktu. Dogovarali su čak zajedničku proslavu Nove godine. Princ je na to pristao, ali nakon nekog vremena odlučio je ipak odbiti taj poziv kako bi u to vrijeme bio sa svojom obitelji i bakom u Sandringhamu, na tradicionalnom obiteljskom okupljanju.

'Da budem iskren, oboje smo bili jako mladi, na fakultetu, i još smo se uvijek tražili', rekao je princ William, a vojvotkinja Kate je dodala: 'Iako sam tada bila jako nesretna, to me učinilo snažnijom osobom. Spoznaš neke stvari o sebi koje do tada nisi shvaćao.'