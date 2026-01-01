LUDI PROVOD

Kakav doček Nove godine je imala Bojana Gregorić Vejzović: Na Tajlandu 'opleli' po gangi i reri

Bojana Gregorić Vejzović
Bojana Gregorić Vejzović Izvor: Cropix / Autor: Ranko Suvar / CROPIX
Glumica Bojana Gregorić Vejzović 2026. je dočekala daleko od zimskog sivila i poznatih kulisa, a kako se provela otkrila je objavom na Instagramu

Glumica Bojana Gregorić Vejzović novu je, 2026. godinu dočekala daleko od zime i blagdanske tišine – na užarenim ulicama Tajlanda, u srcu azijskog kaosa i veselja. Da se ondje nalazi, njezini su pratitelji mogli naslutiti već danima ranije, kada je na društvenim mrežama dijelila prizore s putovanja i poruku koja je sve rekla: 'Postoje putovanja i putovanja. Tajland kao destinacija je beskrajno zanimljiva…'

Bojana je istaknula snažne kontraste Tajlanda – od betonske urbane 'džungle' i frenetičnog ritma gradova, preko starinskog duha i autentičnih tržnica na tračnicama, do farmi koje brinu o očuvanju životinjskih vrsta, među kojima su i slonovi. 'Uspomene su nezaboravne!'

Ništa bez gange i rere

U novogodišnjoj noći glumica se javila iz samog središta tajlandskog slavlja. 'Doček 2026. je na Tajlandu krenuo', napisala je uz osmijeh i crveno srce, dodavši: 'Živjeli ljudi, veselite se!' A u pozadini – iznenađenje koje je sve osvojilo: 'Ganga i rera' u izvedbi Vojka V. i Pekija.

Ruke su bile u zraku, osmijesi na licima, a plesali su svi – Azijati, Europljani, turisti i lokalci. Nazdravljalo se, pjevalo i slavilo dok su se disko kugle vrtjele, svjetla pulsirala, a atmosfera bila čista euforija. Dalmatinski ritam, čini se, savršeno se uklopio u tajlandski kaos.

Bojana Gregorić Vejzović
Bojana Gregorić Vejzović Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot Instagram

Nakon uličnog ludila, Bojana je pokazala drugačiji prizor. 'A sada nešto drugačije', napisala je u sljedećoj objavi i podijelila miran kadar noćnog grada snimljen s visine.

tportal
