Romantični finiš sezone glumačkog para: Otkrili gdje uživaju i kradu zadnje zrake ljeta

01.09.2025 u 22:31

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović
Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Nakon dugog, mirisnog ljeta na Jadranu, Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović spakirali su kofere i otputovali preko granice: kratki bijeg u Italiju stigao je kao savršen prijelaz između odmora i jesenskog ritma

Uoči povratka u intenzivan kazališni raspored i nastavak snimanja serije 'U dobru i zlu', Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović uhvatili su još nekoliko dana za šetnje, galerije i talijanske zalogaje - onaj fini predah koji daje snagu za sve što slijedi.

Odmor za pamćenje

Posljednje dane ljeta odlučili su provesti na atraktivnoj destinaciji - u Trstu. Bojana je na društvenim mrežama pookazala nekoliko prizora njihove idile, a jedna je posebno zabavila one koji je prate na Instagramu. Na njoj se vidi glumica s osmjehom od uha do uha, dok je njezin suprug pozirao s ozbiljnim izrazom lica.

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović Izvor: Cropix / Autor: Marko Todorov / CROPIX

'Travel days travel ways. Ako pitate Jocu rado će se fotkati, čak i nasmijati… ako pitate Enesa…', napisala je Bojana referirajući se na suprugovu ulogu u hit seriji 'U dobru i zlu' u kojoj tumači lik Joze Praljka. U Trstu su, među ostalim, posjetili i znameniti dvorac Miramare te su uživali u šetnjama, istraživanju grada i dragocjenim, zajedničkim trenucima.

