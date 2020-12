Justin Bieber stao u obranu supruge Hailey: 'Želim podijeliti s čime se mi susrećemo svaki dan'

Bračni par Bieber združenim je snagama odgovorio na napad mlade djevojke koja je pozvala hejtere da trolaju Haileyinu stranicu na društvenim mrežama u znak podrške Justinovoj bivšoj djevojci Seleni Gomez

Na video u kojem mlada djevojka poziva svoje sljedbenike da ustanu za Selenu Gomez (28) i krenu u napad na Hailey Bieber, mladi bračni par u nevjerici je odgovorio izjavama objavljenim na Instagram Stories. 'Ovo je trenutak u kojem neće isključiti komentare', objašnjava u videu djevojka referirajući se na Instagram Live koji je Hailey planirala napraviti sa svojim pratiteljima. 'Dakle, trebamo je**no bombardirati to go*no s Jelenom i time kako je Selena bolja. Napravi to za nju, molim te. Učinimo to svi za nju!', poručila je svojim sljedbenicima djevojka.

Bieber je u nadi da pokaže koliko neki mogu daleko otići na društvenim mrežama, bolan video mlade djevojke podijelio na svom Instagram Storyju. 'Cilj ovog tužnog obraćanja jednog čovjeka putem videa je doslovno poticanje ljudi za napad na moju suprugu i navođenje ljudi da joj kažu kako je moja prethodna veza bila bolja', navodi Bieber u izjavi i dodaje da je ovo želio podijeliti samo kako bi ljudi stekli predodžbu o tome s čime se svakodnevno susreću.

'Izuzetno je teško zadržati pravi smjer kad vidiš kako ljudi poput ove djevojke pokušavaju okupiti druge u zajedničkom maltretiranju osobe koju volim najviše na svijetu', objašnjava Bieber i dodaje kako to jednostavno nije u redu. 'No koliko god bilo onih koji svoje vrijeme provode javno ih degradirajući, sramoteći i pokušavajući ih poniziti, želimo zamoliti one koji to nose u sebi da nas uzvise u svojoj molitvi', napisao je Bieber i dodao da su im podrška i molitva potrebni dok god su ovome izloženi.