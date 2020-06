Justin Bieber i zvijezda filma 'Tata od formata' našli se u središtu skandala zbog optužbi za seksualno napastovanje

Pjevač Justin Bieber optužen je da u 2014. seksualno napastovao žensku osobu, što je pop zvijezda oštro demantirala, a potom se pojavila i vijest kako se glumac Cole Sprouse tereti za isto djelo

Justin Bieber negirao je optužbe da je prije šest godina seksualno napastovao ženu po imenu Danielle koja tvrdi da je slavni pjevač nasrnuo na nju i prisilio je na intiman odnos u hotelu Four Seasons u Austinu, u Texasu, nakon svog koncerta koji je održao 9. ožujka.

26-godišnji pjevač u to je vrijeme imao 20 godina te je bio u vezi s pjevačicom Selenom Gomez, a upravo je nju iskoristio kao alibi. Bieber je na Twitteru napisao kako je 'činjenično nemoguće' da je napastovao ženu koja ga za to optužuje jer je, kako tvrdi, u to vrijeme tijekom nastupa i za vrijeme festivala uz njega bila bivša djevojka Selena.