Josipa Lisac za tportal: 'Što si stariji, što idu godine i vrijeme, sve je teže i teže'

Vokal jedne od najosebujnijih glazbenica na ovim prostorima toliko je poseban da je ušla i u osnovnoškolsku literaturu. Ime Josipe Lisac nalazi se uz Edith Piaf i Freddieja Mercuryja kada se tumači pojam glasa. To je najbolji pokazatelj toga koliko je obilježila našu scenu, a proteklog petka na jubilarnom Porinu dobila je još jednu potvrdu - Porin za najbolju vokalnu izvedbu. Za tportal je ispričala što misli o smjeni generacija, suradnji s mlađim glazbenicima i zamkama na sceni

Josipa Lisac je najnagrađivanija izvođačica na domaćoj sceni. Dobila je čak 18 kipića Porina, a zadnjeg na ovogodišnjoj dodjeli održanoj u Splitu prije nekoliko dana. Vole je stari, a u srcima je i mlađe publike i mladih glazbenika, onih koji su tek na početku svoje karijere. Nerijetko ističe kako je upravo mladi ljudi nadahnjuju i kako voli osjetiti njihov duh pa bez problema pristaje na suradnju s mladim glazbenicima. 'Nove generacije se trebaju pojavljivati, ne može to stati. U krajnjoj liniji to pokazuje moja suradnja s Chui bendom, a oni su trideset godina mlađi od mene. Za njih nisam znala prije godinu i pol kad smo krenuli sa suradnjom, ali sam saznala. Sviraju svjetsku glazbu. Na Porinu je bilo izuzetno puno ljudi koji imaju nekakva nova, svježa glazbena razmišljanja, što su i pokazali. Nagrada Porin objedinjuje široku lepezu glazbe, što je potrebno. Moraju dolaziti novi. Mi se inspiriramo jedni drugima. Mlađi svijet dolazi sa svježim, novim mentalnim sklopom i glazbenim svjetonazorom, a meni se to sviđa. Sve što ne znam, naučit ću, saznat ću', ispričala nam je neponovljiva umjetnica.

Otkrila nam je ključ po kojem bira s kim će raditi. 'Naprosto me nazovu i pitaju sviđa li mi se nešto što mi nude. Znam kad mi se nešto sviđa i kad radim nešto s ljubavlju. Nema tu kalkulacija - sad će nešto biti hit i slično. Važno je da napraviš dobro. Često mi ljudi kažu da sam prije vremena, a to nije istina. Ja sam u vremenu, samo puno njih jako kasni. Neki su zakasnili, ja sam otišla naprijed, ali onda jednog dana zazvoni telefon nekih koji se nisu ni rodili kad sam počela nastupati i koji me razumiju. Ne znam je li me moja generacija shvatila, danas me možda bolje shvaćaju, ali oni koji imaju 30 manje mnogo me bolje razumiju', poručila je. Osvrnula se i na glazbenike koji danas manje pažnje pridaju vokalnim sposobnostima i pjesmi, a više privlače svojim privatnim životom ili izgledom. 'Ostavit ćemo vremenu da se pokažu. Svaki uspjeh, svaki aplauz mora biti zaslužen. Netko će reći - uspjeti je lako, ali to nije istina, užasno je teško uspjeti. Što si stariji, što idu godine i vrijeme, sve je teže i teže, ali to ćemo ostaviti njima, kako oni razmišljaju. Ostavljam sav prostor onima koji dolaze i tome koliko ozbiljno razmišljaju o sebi, o glazbi koju stvaraju, poštovanju prema sebi', kaže.