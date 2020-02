Josipa Lisac proslavila 70. rođendan koncertom u Beogradu

Glazbena diva Josipa Lisac proslavila je Valentinovo, a i svoj 70. rođendan, velikim koncertom u beogradskom Sava centru.

'Ambijent je lijep – prekrasna dvorana Sava centra. No, to je dekoracija. Najvažniji su ljudi, najvažnija je energija, spoj prijateljstava kroz muziku, što se rađalo i njegovalo godinama. Uvijek je to najvažnije. Publiku i mene povezuje obostrano poštovanje. I mnoge nove generacije su pristigle. A ja sam ih zagrilila i oni su mene zagrlili', kazala je uoči koncerta pjevačica.