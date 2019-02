Josipa Lisac - neponovljiva diva na filmskom platnu u Kaptol Boutiqe Cinema

Snimka ekskluzivno prikazana sinoć u kinodvoranama CineStara i Kaptol Boutique Cinema, nastala je u studiju krajem prošle godine

Sinoć je Kaptol Boutique Cinema bio mjesto na kojem je u glavnoj ulozi bila jedna od naših najvećih glazbenih diva - Josipa Lisac. Originalna i jedinstvena u svemu, i ovoga puta je pokazala što znači umjetnost, u pravom smislu te riječi. Zbog velikog interesa u boutique kinu otvorene su čak četiri dvorane.

Ekskluzivna projekcija, pod nazivom 'Josipa Lisac from Croatia Records studio… tu u mojoj duši stanuješ…', sinoć je oduševila sve one koji su imali priliku uživati u ovakvom specifičnom događaju bez reprize. Unikatno audiovizualno iskustvo, spoj glazbe i emocije u savršenom ambijentu, rezultiralo je čarolijom i to u prisustvu brojnih kolega i prijatelja Josipe Lisac. Đurđa Tedeschi, Alka Vuica, Matija Vuica i Jurica Popović, Aleksandar Dragaš, Davor Hrvoj, Željko Bebek, Siniša Škarica, Zlatko Turkalj, Matija Cvek, Antonio Franić, Zvončica Vučković, Dalibor Petko, Saša Šekoranja i mnogi drugi ovacijama su popratili novi korak u Josipinoj karijeri.