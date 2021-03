Jednim detaljem Katy Perry pokrenula je glasine o udaji za Orlanda Blooma

Američka pop zvijezda Katy Perry na ulicama Los Angelesa uspjela je pokrenuti glasine o udaji za Orlanda Blooma, zvijezdu filmske franšize 'Gospodar prstenova', nakon što su prošle godine postali roditeljima kćerkice Daisy

Katy i Orlando svoju vezu planirali su okruniti brakom 2019. godine, ali su to odgodili za prošlo ljeto, kad su bračne zavjete trebali izreći u Japanu. No tada je došlo do nove odgode zbog Katyne trudnoće i pandemije koronavirusa, a kad sklapanje braka dođe na red, navodno su u planovima imali održati dva vjenčanja, jedno 'lokalno' i jedno na nekoj posebnoj destinaciji koja se, po svemu sudeći, odnosila na Havaje.