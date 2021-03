Preslatki prizori s plaže: Orlando Bloom i Katy Perry s kćerkicom uživaju na Havajima

Proteklu godinu američka pop zvijezda Katy Perry, osim po nastupu na povijesnoj inauguraciji u Washingtonu, pamtit će i po dolasku djevojčice s partnerom, holivudskom zvijezdom Orlandom Bloomom. Par je ovih dana odlučio pobjeći u toplije krajeve, točnije egzotične Havaje, na čijim plažama nisu uspjeli promaknuti dežurnim paparazzima

Kako je nedavno imala priliku otkriti, trenutno marljivo radi na vraćanju stare linije i top forme, a sudeći po paparazzo fotografijama s plaže, čini se da joj ide jako dobro.

'Nitko vam ne kaže ništa što se događa prvih šestih tjedana nakon što dobijete dijete. To je poput divlje vožnje toboganom. Znači porod, pa povratak na posao i dojenje. Pitala sam se zar stvarno žene to rade', nedavno je izjavila.

Katy i Orlando svoju vezu planirali su okruniti brakom 2019. godine, ali su to odgodili za prošlo ljeto, kad su bračne zavjete trebali izreći u Japanu. No tada je došlo do nove odgode zbog Katyne trudnoće i pandemije koronavirusa, a kad sklapanje braka dođe na red, navodno će se održati dva vjenčanja, jedno 'lokalno' i jedno na nekoj posebnoj destinaciji, nije poznato hoće li to biti Japan.

S poznatom australskom manekenkom Mirandom Kerr, Orlando Bloom ima devetogodišnjeg sina Flynna.