ZVIJEZDE 'BIJELOG LOTOSA'

Jedan su od najskladnijih parova u Hollywoodu: Sam Rockwell pun riječi hvale za voljenu Leslie

I. B.

30.08.2025 u 23:41

Sam Rockwell i Leslie Bibb
Sam Rockwell i Leslie Bibb Izvor: Profimedia / Autor: Barry King / Alamy / Profimedia
Glumac Sam Rockwell izrazio je veliko divljenje prema svojoj dugogodišnjoj partnerici, glumici Leslie Bibb, nakon njezine zapažene uloge u trećoj sezoni serije 'Bijeli lotos'

Na HBO-ovoj zabavi povodom nominacija za Emmy održanoj ranije ovog mjeseca, Rockwell, nominiran za nagradu za Izvanrednog sporednog glumca u dramskoj seriji za ulogu Franka u novoj sezni 'Bijelog lotosa', rekao je za People kako je impresioniran brzom umnošću i talentom svoje dugogodišnje partnerice, čak je rekao: 'Zavidim joj... Ona je brža od mene'.

Također je pohvalio njezinu izvedbu lika Kate Bohr, ističući njezin jasan moralni kompas i dubinu karaktera.

Zajedno glumili u hit seriji

Leslie Bibb je u seriji igrala ulogu žene s jasnim, premda ponekad nesigurnim moralnim vrijednostima, što je Rockwell posebno istaknuo kao atraktivnu osobinu njezina lika. Par je zajedno već gotovo dvadeset godina, a njihova veza dodatno je dobila na značenju kada su oboje glumili u istoj sezoni hit serije HBO-a.

Bijeli lotos, 3. sezona
  • Bijeli lotos, 3. sezona
  • Bijeli lotos, 3. sezona
  • Bijeli lotos, 3. sezona
  • Bijeli lotos, 3. sezona
  • Bijeli lotos, 3. sezona
    +5
Bijeli lotos, 3. sezona Izvor: Promo fotografije / Autor: Promotivne fotografije

Rockwell je otkrio da je upravo Bibb bila ta koja ga je potaknula da prihvati ulogu Franka u seriji, nakon što je drugi glumac odustao. Iskustvo rada na setu opisuje kao zabavno i ispunjeno pozitivnom energijom, posebice zbog izvrsnih odnosa sa kolegom Waltom Waltonom Gogginsom, s kojim se poznaje već 20 godina i imao je osjećaj kao da su 'Butch i Sundance', referirajući se na poznati filmski par.

Leslie Bibb i Sam Rockwell
Leslie Bibb i Sam Rockwell Izvor: Profimedia / Autor: Nina Prommer / Zuma Press / Profimedia

Kreator serije Mike White izrazio je zahvalnost što se Rockwell pojavio na setu u Tajlandu čak 129 dana u produkciji, opisujući ga kao izvor pozitivnih vibracija, potpuno pripremljenog i spremnog za posao.

Sadržaj sezone i uloge koje su oboje odigrali dodatno su istaknuli njihovu profesionalnu i osobnu povezanost, pridonoseći ne samo atraktivnosti serije, već i njihovoj zajedničkoj dugovječnosti kao para u Hollywoodu.

