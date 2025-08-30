Jedan su od najskladnijih parova u Hollywoodu: Sam Rockwell pun riječi hvale za voljenu Leslie

Na HBO-ovoj zabavi povodom nominacija za Emmy održanoj ranije ovog mjeseca, Rockwell, nominiran za nagradu za Izvanrednog sporednog glumca u dramskoj seriji za ulogu Franka u novoj sezni 'Bijelog lotosa' , rekao je za People kako je impresioniran brzom umnošću i talentom svoje dugogodišnje partnerice, čak je rekao: 'Zavidim joj... Ona je brža od mene'.

Leslie Bibb je u seriji igrala ulogu žene s jasnim, premda ponekad nesigurnim moralnim vrijednostima, što je Rockwell posebno istaknuo kao atraktivnu osobinu njezina lika. Par je zajedno već gotovo dvadeset godina, a njihova veza dodatno je dobila na značenju kada su oboje glumili u istoj sezoni hit serije HBO-a.

Rockwell je otkrio da je upravo Bibb bila ta koja ga je potaknula da prihvati ulogu Franka u seriji, nakon što je drugi glumac odustao. Iskustvo rada na setu opisuje kao zabavno i ispunjeno pozitivnom energijom, posebice zbog izvrsnih odnosa sa kolegom Waltom Waltonom Gogginsom, s kojim se poznaje već 20 godina i imao je osjećaj kao da su 'Butch i Sundance', referirajući se na poznati filmski par.

Kreator serije Mike White izrazio je zahvalnost što se Rockwell pojavio na setu u Tajlandu čak 129 dana u produkciji, opisujući ga kao izvor pozitivnih vibracija, potpuno pripremljenog i spremnog za posao.

Sadržaj sezone i uloge koje su oboje odigrali dodatno su istaknuli njihovu profesionalnu i osobnu povezanost, pridonoseći ne samo atraktivnosti serije, već i njihovoj zajedničkoj dugovječnosti kao para u Hollywoodu.