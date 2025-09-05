'Bijeli lotos' odlazi u Francusku u novoj sezoni: Šuška se da je ovo nova spektakularna lokacija

Nakon što je HBO publiku odveo na Havaje, u Siciliju i Tajland, kultna serija 'Bijeli lotos' (The White Lotus) u četvrtoj sezoni odlazi u Francusku, a u igri je nekoliko lokacija

Kreator Mike White i HBO odabrali su Francusku kao lokaciju za nadolazeću četvrtu sezonu nagrađivane serije 'Bijeli lotos' (The White Lotus), piše Deadline, a predstavnik HBO-a odbio je komentirati.

'White Lotus' ekskluzivno radi s hotelskim lancem Four Seasons, u čijim se resortima snima serija. Spekulacije se fokusiraju na znameniti Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, smješten na vrhu poluotoka Cap-Ferrat na Francuskoj rivijeri, koji ima snažne veze s Hollywoodom zbog blizine Cannesa.

Ipak, izvori naglašavaju da nijedan hotel još nije potvrđen, napominjući da serija obično koristi više odmarališta u jednoj sezoni, kao što je bio slučaj s trećom sezonom smještenom u Tajlandu. Koristila je Four Seasons Resort Koh Samui kao glavnu lokaciju, zajedno s tri druga hotela koji nisu dio Four Seasons lanca. Tri moguće lokacije u Francuskoj Osim Grand-Hôtel du Cap-Ferrat hotela, u igri su još dva Four Seasons hotela u Francuskoj: Megève u francuskim Alpama i Hotel George V, smješten u srcu Pariza. Cap-Ferrat je najbliži postavkama prve tri sezone serije koje su se odvijale u luksuznim odmaralištima uz plažu na Havajima (1. sezona), Italiji (2. sezona) i Tajlandu (3. sezona).

'Za četvrtu sezonu želim se malo udaljiti od onog 'valovi koji se razbijaju o stijene' vokabulara, ali uvijek ima mjesta za više ubojstava u White Lotus hotelima', rekao je White na kraju treće sezone.

Izvor: Društvene mreže

Megève bi mogao pružiti promjenu scenarija, no možda je to previše drastična promjena, posebno ako produkcija počne prije svibnja sljedeće godine, što je moguće. To je zato što je lokacija popularan skijaški centar tijekom zime. Članovi glumačke postave otkrili su da White mrzi hladnoću i prethodno je odbacio prijedloge o lokacijama skijaških centara. 'Mike ne voli hladnoću', rekao je izvršni producent David Bernad za The Guardian, što dodatno otklanja mogućnost snimanja u alpskim lokacijama.