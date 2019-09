Jedan je od najbogatijih ljudi na svijetu, a o njegovoj djeci zna se malo i nimalo. Tko su i što rade potomci Billa Gatesa?

Osnivač Microsofta i jedan od najbogatijih ljudi svijeta, Bill Gates, sa suprugom Melindom ima troje djece - kćeri Phoebe i Jennifer te sina Roryja - a iako bi, zbog bogatstva koje im roditelji posjeduju, većina pomislila da su njihovi nasljednici razmažena derišta kojima je sve ponuđeno na pladnju, iznenadili biste se. Ono što su njihovi roditelji odavno odlučili je da neće dopustiti da ih novac pokvari, stoga će svakome od njih ostaviti tek po 10 milijuna dolara, dok će ostatak bogatstva prepustiti dobrotvornim udrugama

No to ne znači da im nisu pružili sve što im je bilo potrebno. Primjerice, najstarija kći, danas 23-godišnja Jennifer Katherine, koja je na Stanfordu diplomirala biologiju, velika je zaljubljenica u konje i jahanje. Dapače, jahačkim sportom bavi se profesionalno, stoga su joj roditelji, kada su vidjeli da to nije samo prolazni hir, kupili za 37 milijuna dolara farmu na Floridi kako bi mogla trenirati skokove i preponsko jahanje.

Posljednje dvije godine Jennifer je u vezi s pet godina starijim Egipćaninom Nayelom Nassarom, koji je također završio Stanford, a kojeg su njezini roditelji objeručke prihvatili.