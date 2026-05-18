Je li 'Bangaranga' ruski trojanski konj? Iza pobjednice Eurovizije stoji Putinov ljubimac

Pjesmom 'Bangaranga' u izvedbi pjevačice Dare Bugarska je prvi put u povijesti pobijedila na natjecanju za Pjesmu Eurovizije. Iako se pobjeda nominalno čini čista - Bugari su osvojili najviše glasova i publike i žirija - malo detaljniji pogled na rezultate, ali i pozadinu projekta, otvara neke zanimljive teorije, a one potvrđuju da eurovizijsko natjecanje više nema baš nikakve veze s glazbom

Pobjeda Bugarske na Euroviziji iznenadila je mnoge, i to iz više razloga. Bugarska pjesma, naime, kotirala je u top 10 po kladionicama, no da ste još u petak uložili euro na nju, zaradili biste 150 eura, što je vjerojatno najveći koeficijent za jednog pobjednika ikada. Nakon drugog polufinala 'Bangaranga' je bila tek peta po glasovima žirija dok je u finalu osvojila najviše bodova i od žirija i od publike, što je krajnje neobično za standarde eurovizijskog natjecanja.

S druge strane, većini gledatelja laknulo je zbog pobjede Bugarske jer je do samog kraja izgledalo kao da bi pobjedu mogao odnijeti Izrael. Zemlja koja se iz godine u godinu sustavno trudi utjecati na rezultate izbora za Pjesmu Eurovizije, kako korumpiranjem glasanja, tako i sponzorsko-političkim pritiscima, završila je druga po glasovima publike, no tek osma po glasovima žirija, što je bilo ukupno dovoljno za drugo mjesto. Slična situacija dogodila se i prošle, pa i ranijih godina – Izrael uporno dobiva enorman broj bodova publike dok se nacionalni žiriji, slučajno ili namjerno, slože oko drugog 'narodnog' favorita i tako ga zaustave. Većina gledatelja stoga ipak na kraju bude zadovoljna izborom. Osim ako pitate Ukrajince.

Veze s Moskvom Njihovi mediji i rasprave na internetskim debatnim platformama još prije finala bili su užareni zbog toga što u bugarskom eurovizijskom projektu vide drugu vrstu urote. Naime jedan od autora pjesme 'Bangaranga' – Grk Dimitris Kontopulos – ekstenzivno je povezan s ruskim šoubiznisom već godinama, a te veze nije prekidao ni nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Kontopulos dug niz godina piše pjesme za niz izvođača iz različitih zemalja na Euroviziji, pa je tako dvaput otišao na to natjecanje s matičnom Grčkom – radilo se o pjesmama 'This is Our Night' Sakisa Ruvasa iz 2009. te Stefanijinom 'Last Dance' iz 2021. godine. Pisao je i za Azerbajdžan, Moldaviju, ali i Ukrajinu, za koju je napisao 'Shady Lady' s izvođačicom Ani Lorak, a ona je 2014. godine pobjegla u Rusiju. Ipak, najekstenzivnije je surađivao s Rusijom. Tako je 2016. godine napisao pjesmu 'You Are The Only One', s kojom je Sergej Lazarev osvojio treće mjesto, a autor je i velikog broja njih koje su sudjelovale na ruskim internim izborima.

Kirkorov kao siva eminencija Iz tih vremena vuče i intenzivne kontakte s Filipom Kirkorovom, jednim od omiljenih pop izvođača oligarhije oko Vladimira Putina – koji ga je 2017. godine i osobno odlikovao ruskom Medaljom časti – a on, čini se, vuče konce 'projekta Bangaranga'. Kirkorov, inače porijeklom Bugarin, to čak ni ne krije te u prilično detaljnom članku na ovu temu grčki medij Banking News (medij koji se pretežno bavi ekonomijom) citira njegove izjave iz podcasta ruske novinarke Jane Čurikove. U njima navodi detalje operacije: s Kirkorovom je osobno kontaktirala bugarska televizija te ga zamolila da na bilo koji način podrži projekt Darinog nastupa na Euroviziji. On se odmah primio posla – uz Kontopulosa, s kojim surađuje i dandanas (2025. je radio glazbu za njegov mjuzikl 'Novogodišnja bajka'), angažirao je također renomirane eurovizijske skladatelje Anne Judith Wik iz Norveške i Cristiana Tarceu iz Rumunjske te grčku vokalnu trenericu Viktoriju Halkiti.

Kirkorov je osobno dogovorio suradnju i s Fredrikom Rydmanom, redateljem koji stoji iza pobjedničkih nastupa Månsa Zelmerlöwa za Švedsku 2015. i Nema za Švicarsku 2024., ali i ikoničkog nastupa Finca Käärije s pjesmom 'Cha Cha Cha' iste godine. 'Dara je imala glas, izgled, ples, ali joj je nedostajala pjesma koja bi bila prekretnica. Međutim vidjeli smo potencijal. Odmah sam vidio da je prava diva', rekao je Kirkorov u podcastu. Upitan zašto kao autor projekta iz sjene nije došao na natjecanje u Beč, Kirkorov je rekao da 'nije želio izazivati nezdrav interes' te ustvrdio kako 'glazba nema veze s politikom'. Ipak, imao je lijepih riječi za svoju 'malu domovinu'. 'Bio bi grijeh ne stati pod zastavu moje male domovine Bugarske, s kojom imam toliko veza, s kojom je moje putovanje započelo'. Ove riječi Kirkorova prenosi prozapadni ukrajinski portal Oboz – konteksta radi, medij u vlasništvu političara i poslovnog čovjeka Mihaila Brodskog, često kritičan prema vlasti Volodimira Zelenskog.

Bijes u Ukrajini, previranja u Bugarskoj Ukrajinci su, očekivano bijesni. Na platformama poput Threadsa prevladavaju komentari da je 'ruski novac utjecao na suce Eurosonga', a neki primjećuju da se grčki skladatelj Kontopulos i dalje naslikava u Moskvi. Na društvenim mrežama tako je objavljivao fotografije i videozapise iz ruske prijestolnice snimljene 2025. godine, uključujući snimke s Crvenog trga te druženja s Kirkorovom i Ani Lorak. Iako iz Ukrajine vrlo često znaju dolaziti neutemeljene, čak i propagandne optužbe da je ovaj ili onaj kulturni djelatnik proruski orijentiran, činjenica da se sam Kirkorov hvalio utjecajem na bugarskoj javnoj televiziji upućuje na zaključak da pozadinski ruski utjecaj na pobjedu Bugarske nikako nije isključen. Na nedavnim izborima u Bugarskoj uvjerljivo je, naime, pobijedio Rumen Radev, ranije poznat kao umjereno proruski orijentiran političar, a prije dva mjeseca njegova stranka je nominirala i novu ravnateljicu bugarskog javnog servisa Milenu Milotinovu, kojoj nakon tek tri mjeseca mandata u ruke pada vruć krumpir organizacije natjecanja sljedeće godine.

Izvor: Društvene mreže / Autor: BNT