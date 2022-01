Jakov Sedlar o Spaceyjevoj ulozi prvog hrvatskog predsjednika: 'Dao sam mu nekoliko knjiga i klipove kako bi naučio Tuđmanove geste'

Dolazak dvostrukog oskarovca Kevina Spaceyja u Zagreb dan uoči Silvestrova bila je više nego iznenađujuća vijest o kojoj se danima pričalo i pisalo. Došao je na poziv redatelja Jakova Sedlara koji je pričao o detaljima filma, kako se glumac pripremao za ulogu dr. Franje Tuđmana te brinu li ga Spaceyjeve optužbe

'Htio sam da za stotu obljetnicu rođenja prvog hrvatskog predsjednika i čovjeka koji je najzaslužniji što danas imamo nezavisnu državu, da glumi najbolji. Boljeg od Spaceyja nije moguće naći. On je došao iz nekoliko razloga - prvo zato što smo prijatelji. Moj sin je išao u školu s ljudima koji su bliski Spaceyju. S Macaulay Culkinom i Christinom Richi koji su njegovi kolege i prijatelji. Ja sam ga upoznao prije desetak godina. Prije 8 mjeseci smo Spaceyju rekli da bi željeli da on igra predsjednika Tuđmana. Želio sam napraviti nešto najbolje za tu stotu obljetnicu. Drago mi je da je Kevin na kraju pristao, došao i napravio svoj posao', ispričao je Jakov Sedlar gostujući u RTL Direktu .

Pričao je i o optužbama na Spaceyjev račun.

'Četiri puta su ga optužili za zlostavljanje, međutim četiri puta je sud odbio da on uopće dođe na sud. On uopće još nije bio na sudu. Nikada, ni jedan put zbog toga. On u Europi ima nekoliko angažmana, u ovom trenu sprema se i jedan veliki američki film, ali ja o tome ne smijem govoriti. Iduće godine igrat će u jednom velikom filmu. Meni nije smetalo ništa. Meni je samo plus činjenica da najveći glumac na svijetu, koji kada gledamo po nagradama koje su relevantne, to je top čovjek', istaknuo je i dodao kako mu je bilo važno da napravi dobar film.