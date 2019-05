Izuzetan interes za Sea Star: Očekuje se 50% više publike nego lani, a stiže i nova pozornica!

Aktualne cijene ulaznica samo do 15. svibnja

Ogroman interes publike za Sea Star festivalom rezultirao je da će ovogodišnje izdanje u konačnici u Umag dovesti čak 50% više publike naspram prošle godine! Veliki val na kojem 'surfaju' najveća hip hop grupa svih vremena Wu-Tang Clan, elektronski giganti Sven Vath i Nina Kraviz, sjajni IAMDDB i Mahmut Orhan, regionalni prvaci poput Bajage i Instruktora i Hladnog piva i brojni drugi, dovest će u magičnu lagunu Stella Maris publiku iz više od 30 zemalja svijeta među kojima su i udaljene destinacije poput Kanade, Saudijske Arabije i Tajvana! Dakako, prednjače fanovi iz regije, Italije, Njemačke, Austrije, ali i Nizozemske i Francuske, a svima se do 15. svibnja pruža fantastična prilika osigurati festivalske ulaznice po super cijeni od 259 kn što je i dalje visokih 35% uštede u odnosu na finalnu! Osim sjajnog programa i planetarno poznate EXIT produkcije, ovim fantastičnim brojkama doprinosi i Istra, poznata po svojim ljepotama, gostoljubljivosti i gastronomiji, kao i Umag kao sad već izgrađena festivalska destinacija koja se može pohvaliti sjajnim smještajem u neposrednoj blizini festivala.

Sea Star koji će se ove godine održati 24. i 25. svibnja prvi je veliki događaj u dugom ljetnom festivalskom kalendaru, a u svom trećem izdanju bit će mjesta i za novu pozornicu Electric Waves na kojoj će se predstaviti domaći DJ-i i producenti. Electric Waves pozornica nova je scena Sea Star festivala na kojoj će se u dva dana predstaviti ukupno devet elektronskih izvođača iz Rijeke i Kvarnera koji su posljednjih nekoliko godina izuzetno podigli kvalitetnu scene u Hrvatskoj. U petak, 24. svibnja nastupiti će SYSTEM DIVINE, Ana Antonova, Life4Funk i Dino Jukić, dok subotnji program čine BRONSKI, Marin Biočić, Amor, Marcel i San Suono. Uvođenje nove pozornice i suradnja s domaćim talentima nastavlja se na ranije objavljenu zajedničku akciju Klubske Scene i Sea Stara u kojoj se predstavlja sadašnjost i budućnost ovdašnje elektronske glazbe.

Objavom novih glazbenika dopunjava se moćan line up trećeg Sea Stara. U petak 24. svibnja glavnu pozornicu, Addiko Tesla Stage, zauzeti će elektronski otac Sven Vath, karizmatična techno liderica Nina Kraviz, nadolazeća zvijezda Ilario Alicante i britanska trap-jazz zvijezda IAMDDB, a uz njih i regijski asovi Vojko V, Fox i High5. Ista večer na Nautilus Areni u suradnji s Dritom donosi Krankšvester, Hazze, Buntai i Smoke Mardeljana kojima će podršku dati Tikach (In da klub), Yung Ile Sosa & Hourglass (Trepaj il krepaj) i Young Leø (In da klub), dok će Electric Waves zauzeti spomenuti SYSTEM DIVINE, Ana Antonova, Life4Funk i Dino Jukić.

U subotu, 25. svibnja, Addiko Tesla pozornica donosi najveću hip hop grupu u povijesti, mitski Wu-Tang Clan, sjajan regionalan trojac Bajaga & Instruktori, Hladno pivo i Nola te Mahmuta Orhana, Lady Lee i Phat Phillieja. Program na stadionu, složen u suradnji s Klubskom scenom donosi izuzetnu techno postavu koju čine Marko Nastić, Petar Dundov, Enrico Sangiuliano, DJ Jock, Lawrence Klein i Unique te BRONSKI, Marin Biočić, Amor, Marcel i San Suono na Electric Wavesu. Potvrđena je i dvodnevna postava za 'najtišu' pozornicu Sea Stara, Silent Octopus, koju čine Kiki B., Sin i Indy dok će atmosferu na Exotic Laguni obje večeri nabrijavati MC Choma, Tito, Jovan M i DJ Sesha. Uz ova dva centralna dana festivala publiku će 23. dočekati Welcome Party 23., a 26. svibnja ispratiti Closing Party.

Super cijene i akcija 'kupi 4, zgrabi 5' do srijede 15. svibnja!

Aktualna cijena festivalskih ulaznica od 259 kn s 35% popusta vrijediti će do srijede 15. svibnja do kraja dana! Isti dan će se završiti i popularna akcija 'Kupi 4, zgrabi 5' gdje se na 4 kupljene festivalske ulaznice peta dobiva besplatno. Nepromjenjene ostaju cijene jednodnevnih ulaznica po cijeni od 169 kn, jednodnevnog VIP Golda po 400 kn i festivalske VIP Gold ulaznice po 750 kn. Kupiti se mogu na prodajnim mjestima i online u sistemima Ticketshop.hr i Entrio te na seastarfestival.com.

U ponudi je široka lepeza smještaja za sve posjetitelje Sea Star festivala. Stella Maris resort nudi premium kamp s četiri zvijezdice, u čiju cijenu je uračunato i korištenje bazena na otvorenom s morskom vodom, te bungalova, apartmana vila ili hotela koji se nalaze neposrednoj blizini festivalskog prostora. Ponude smještaja kreću se od nevjerojatnih 7€ za kamp, 8€ za bungalove i 10.8€ po osobi za noć za festivalske apartmane! Rezervacija smještaja i dodatne informacije o svim opcijama mogu se pronaći na stranici https://www.seastarfestival.com/smjestaj/.