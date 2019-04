Izlasci, piercing i novi albumi: Adele nakon razvoda živi punim plućima

Britanska glazbenica Adele razvodi se od svog supruga Simona Koneckija s kojim je u braku provela tri godine te s kojim dijeli sina Angela. Kako se nosi s tugom zbog prekida, sada su doznali strani mediji koji tvrde da ponovno proživljava novu mladost

Nije dugo trebalo da u javnosti iscuri informacija kako se par razišao još u prosincu oko Božića. 'Adele i njezin partner su se razišli. No oboje su i dalje posvećeni odgoju zajedničkog sina, a kao i obično mole da se poštuje njihova privatnost. Neće više biti komentara na ovu temu', objavio je glasnogovornik.

Prvo je tako odlučila da će svoju tugu pretočiti u novi album koji bi se mogao na tržištu pojaviti do Božića. Osim toga za Adelino dobro raspoloženje navodno se brine i glumica Jennifer Lawrence koja je s pjevačicom viđena kako tulumari u New Yorku u ožujku. Upravo joj je Lawrence savjetovala i odlazak piercing majstoru, što je mnoge iznenadilo.

'Adele se sada želi samo zabavljati i osjećati ponovno mladom. Sebe je do razvoda uvijek opisivala kao osobu koja ostaje kod kuće s djetetom, a to će sada promijeniti. Sviđa joj se ideja da iskuša piercing na raznim dijelovima tijela. U obzir dolaze uši, nos, pupak ili pak neki intimni dijelovi', rekao je izvor blizak slavnog pjevačici za The Sun.