Ispovijest kćeri Brucea Willisa: 'Za sada zna tko sam kada uđem u sobu. Samo da imamo više vremena'

S 20 godina Tallulah je odlučila potražiti stručnu pomoć, a ono što je najgore - detalji njezine bolesti dospjeli su do tabloida. Nije dobila priliku ispričati svoju priču sve do sada, devet godina i mnoštvo terapija kasnije. Kako je rekla, kao kći Brucea Willisa i Demi Moore nije znala smije li uopće o takvim stvarima javno govoriti, a i bojala se da će izgledati kao razmaženo derište ako govori o tome.

Dotakla se u eseju Tallulah i trenutka u kojem su svijetu objavili da njezin otac boluje od afazije, a potom i da je sve to zapravo bilo samo obilježje frontotemporalne demencije, zbog koje on iz dana u dan rapidno propada i sve manje prepoznaje ljude oko sebe, a sve to utječe i na njegove kognitivne sposobnosti i ponašanje.

'Čak i kada sam nedavno rekla mami da želim pisati o sebi za Vogue, pitala me tko je to odobrio. Naravno, njezin instinkt da me zaštiti i dalje ostaje, iako sam na terapiji naučila da mi nitko neće priskočiti u pomoć, pa ni moj veliki i jaki otac - akcijski junak na ekranu i u mojoj dječjoj mašti. Samo ja mogu zaštititi samu sebe!'

A onda se dogodio trenutak u kojem je shvatila da gubi oca. Bilo je to u ljeto 2021. na jednom vjenčanju, kada je mladenkin otac održao dirljiv govor. 'Odjednom sam shvatila da nikada neću doživjeti ovaj trenutak. Da moj otac neće pričati o meni na mom vjenčanju - i bilo je to porazno. Ustala sam od stola, izašla i plakala.'

Ona je njegovu bolest isprva negirala, na što danas nije ponosna, no priznaje da je bila previše bolesna da bi se mogla nositi s time na bilo koji način. S 25 godina Tallulah je otišla na liječenje u Malibuu zbog depresije, s kojom je, kaže, naučila živjeti od mladosti. Tada joj je dijagnosticiran i ADHD, počela je uzimati stimulanse i tek je taj period donio velike promjene za nju, ali i nove probleme - i to s anoreksijom.

Sve to kulminiralo je njezinim problemima s prehranom. U proljeće 2022. vaga je pokazivala manje od 40 kilograma, ona se sve lošije osjećala i sve češće je kod kuće primala infuziju. Dok je ležala u krevetu, razmišljala je o tome što bi joj otac, da može, rekao da je vidi u takvom stanju i postala je svjesna da on to ne bi dopustio.

Kada ju je u lipnju ostavio dečko, s kojim je bila zaručena, obitelj je promptno reagirala i poslala je na novu rehabilitaciju, a kasnije joj je dijagnosticiran i poremećaj osobnosti koji utječe na sposobnost reguliranja emocija i pronalaženja stabilnosti u odnosima.

Danas je, nada se, taj period iza nje, iako je svjesna toga da oporavak može potrajati cijeli život. 'Prije sam se jako bojala da me tuga ne uništi, a sada se osjećam kao da ponovno izranjam na površinu i da se mogu osloniti na sebe. Mogu uživati u sadašnjosti, držati oca za ruku i uživati u tim trenucima. Znam da me uskoro očekuje još iskušenja i ovo je vjerojatno tek početak tuge, no to da moraš naučiti voljeti sebe kako bi mogao voljeti i druge je istinito.'