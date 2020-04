Osim što je svog oca nazvala lažljivcem, Meghan Markle zanijekala je bilo kakvu povezanost i umiješanost u odluku njezinih prijatelja da kroz američke medije javnosti otkriju detalje njezina odnosa s Thomasom Markleom. Sve to nalazi se u sudskim spisima koji su došli u ruke novinara, a uoči saslušanja koje će se ovog petka održati putem videopoziva

Uz to, 37-godišnja glumica tvrdi kako ona nije imala nikakve informacije da će pet njezinih bliskih prijatelja intervenirati u cijelu situaciju i javnosti otkriti sve detalje njezina odnosa s ocem, dajući izjave za magazin People, koji je priču objavio u veljači 2019. godine.

U sudskoj tužbi između Thomasa Marklea i njegove kćeri Meghan Markle i zeta princa Harryja , došlo je do novih dokaza, a koji zapravo idu u korist v ojvode i vojvotkinje od Sussexa . Naime, uoči saslušanja, koje bi se ovog petka trebalo održati preko videopoziva, do suda su dospjele tekstualne poruke koje su Harry i Meghan slali Thomasu Markleu, a iz kojih se iščitava kako su ga oni zapravo željeli zaštititi samo nekoliko dana uoči njihova raskošna vjenčanja u dvorcu Windsor.

Na to im Thomas Markle odgovara kako mu je žao što njegov 'srčani udar nije dovoljno uvjerljiv za njih'.

'Ako voliš Meg i želiš ispraviti sve ovo, molim te da me nazoveš', dok Meghan u drugoj poruci dodaje: 'Zabrinuta sam za tvoje zdravlje i sigurnost.'

Poruke dostavljene sudu, a koje su princ Harry i njegova, u to doba, zaručnica Meghan Markle slali Thomasu Markleu jasno pokazuju kako pokušavaju doznati razlog njegova nedolaska na vjenčanje, ali isto tako i njihovu ponudu da ga zaštite, ali i zamole da ne priča s medijima. U jednoj od poruka princ Harry piše:

Na njegovu poruku Meghan i Harry uzvratili su nizom poziva, na koje Thomas Markle nikada nije odgovorio, a nekih pola sata kasnije princ je poslao svom budućem puncu podužu poruku u kojoj je napisao: 'Tom, Harry je opet! Doista moram pričati s tobom! Ne moraš se ništa ispričavati, svjesni smo situacije, no tvoji javni istupi samo će pogoršati situaciju. Ako voliš Meg i želiš napraviti ono što je ispravno, molim te nazovi me jer postoje dvije opcije, a koje ne podrazumijevaju tvoje istupe u medije, a koji su, slučajno, i napravili cijelu ovu situaciju. Molim te me nazovi da ti sve objasnim. Meg i ja nismo ljuti, samo želimo pričati s tobom. Hvala. I da, svaki tvoj istup u medijima će ponovno 'zapaliti' sve, vjeruj mi Tom. Jedino ti mi možemo pomoći, što i pokušavamo od prvog dana.'

Unatoč svemu tome, a sudeći po sudskim spisima, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa i dalje su se svim silama trudili pomoći, ali i zaštititi Thomasa Marklea , a to je vidljivo u nekoliko tekstualnih poruka uoči vjenčanja. 14. svibnja, samo pet dana prije njihovog dana iz snova, Thomas Markle poslao je svojoj kćeri poruku kako neće doći u London.

U dokumentima su dodani detalji kako su bliski prijatelji Meghan Markle primjetili koliko je rastresena, tijekom njihova posjeta Londonu, no vojvotkinja od Sussexa tvrdi kako ona nije imala pojma da će oni istupiti u javnost u njezino ime i pričati o njezinim problemima s ocem.

Nedugo nakon što je primio Harryjevu poruku, tog istog dana, Thomas Markle poslao je javno priopćenje portalu TMZ u kojem je otkrio kako je na putu prema bolnici jer je doživio srčani udar. Dan nakon toga, a samo četiri dana prije vjenčanja, Meghan mu je poslala poruku:

'Pokušavam te dobiti cijeli vikend, no ne želiš nam se javiti niti odgovoriti na poruke... Zabrinuti smo za tvoje zdravlje i sigurnosti i pokušavamo na sve te načine zaštititi, no nismo sigurni što točno možemo napraviti ako nam se ne javiš... Trebaš li pomoć? Možemo li poslati tjelohranitelje? Žao mi je što si u bolnici, no trebam te da mi se javiš... U kojoj si bolnici?'

Nakon što ni na tu poruku nije dobila nikakav odgovor, deset minuta kasnije Meghan Markle poslala je još jednu. 'Harry i ja smo se dogovorili i poslat ćemo ti tjelohranitelje koje si odbio ovog vikenda da budu blizu tebe i da te čuvaju...biti će ti na dispoziciji čim ih zatrebaš. Molim te, molim te nazovi nas čim prije...ovo sve je nevjerojatno zabrinjavajuće, no tvoje je zdravlje na prvom mjestu.'

Thomas Markle na to je kratko odgovorio kako će u bolnici biti još nekoliko dana, a onda je ponovno odbio tjelohranitelje. Na sam dan vjenčanja, u ranim jutarnjim satima, Thomas Markle nazvao je svoju kćer, no u 4 sata i 57 minuta ona se nije javila, a otac i kći do danas nisu stupili u nikakav kontakt.