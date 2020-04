U jeku pandemije koronavirusa i princ Harry i Meghan Markle našli su se u samoizolaciji, a kako provode vrijeme sa svojim 11-mjesečnim sinčićem Archijem, otkrio je sam Harry u video pozivu koji je organizirala udruga WellChild, s kojom još uvijek blisko surađuje. No, karantena im je pomrsila i neke planove, točnije organizaciju rođendanske zabave povodom 1. rođendana njihovog sina, koja je, zbog svega, stavljena u drugi plan

No, ono o čemu nije pričao s njima rođendanska je zabava za njegovog jednogodišnjeg sina Archija, koja je trebala biti održana 6. svibnja, na dan kada je prije godinu dana rođen. Iako su princ Harry i Meghan Markle imali 'paklene planove' da naprave rođendansku zabavu o kojoj će se pričati još mjesecima, od toga, barem za sada, neće biti ništa.

Kako je otkrio izvor blizak paru, Sussexovi su se nadali kako će napraviti dvostruko slavlje 6. svibnja, a na kojoj bi uz proslavu rođendana bila organizirana i zabava povodom njihova preseljenja u Los Angeles. Sve to bila bi idealna prilika da okupe obitelj, ali i prijatelje, i to one slavne.