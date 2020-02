Indira Levak o Coloniji: 'Ipak sam ja gradila imidž tog benda 20 godina, ostvarila veliki uspjeh i regionalnu slavu'

Pjevačica ovog vikenda nastupa na Dori s pjesmom Branimira Mihaljevića i poručuje da nikad nije bila u boljoj kreativnoj fazi. Indiru će gledatelji uskoro moći pratiti kao članicu žirija showa 'Tvoje lice zvuči poznato' čemu se iznimno veseli

'Proteklih godina često se provlačila ideja o mom povratku na Doru, mnogi su komentirali da je takva energija nešto što treba Hrvatskoj na današnjem modernom Eurosongu, koji posljednjih godina sve češće nagrađuje energiju, vesele, brze i zanimljive pjesme. Iskreno, o Eurosongu nisam razmišljala sve dok jedan dan Branimir Mihaljević i ja nismo sjeli u studio i nastala je 'You Will Never Break My Heart'', ispričala je Indira Levak za Studio Jutarnjeg lista. Tekst za pjesmu je napisala sama, a inspirirali su je zamršeni ljubavni odnosi.