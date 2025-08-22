Bračni duet: Nives i Goran Ivanišević pustili glas i zapjevali hit Petra Graše

Nives i Goran Ivanišević uživali su u opuštenom večernjem izlasku . U društvu svirača, bračni par se uhvatio mikrofona i zapjevao veliki hit Petra Graše 'Ako te pitaju'. U ležernoj atmosferi i uz osmijehe, njihova spontana izvedba brzo je osvojila pratitelje - komentari su se nizali.

Ukrstili i rekete

Video je još jednom pokazao koliko njih dvoje uživaju u zajedničkim trenucima izvan formalnih događanja - bez pompe, uz glazbu i dobru vibru. Par je ovih dana u Sarajevu, gdje su se skupa okušali i u tenisu što je dodatno razveselilo publiku, s obzirom na Goranovu sportsku ostavštinu.

'Osjećam se odlično, ova zadnja dva dana dobio sam tri kilograma. Dobro je da idem za dva dana jer Sarajevo ima specifičnu dušu, posebno kada je Sarajevo Film Festival u pitanju', rekao je Ivanišević nakon meča a donosi Radiosarajevo.ba.