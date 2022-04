Ima li kraja ovome? Američka filmska akademija pokušala je sprati ljagu sa svoga imena, no čini se da je ono što su rekli - laž

Iako su u službenom priopćenju javnosti rekli kako su od Willa Smitha, nakon što je na ovogodišnjoj dodjeli Oscara udario Chrisa Rocka, tražili da napusti ceremoniju te da je on isto odbio, došlo je do zaokreta u njihovoj priči

Čak tri dobro upućena izvora, koji su bili prisutni u nekoliko situacija koje su se odvijale iza kamera, potvrdili su kako je samo nekoliko ljudi iz organizacije željelo da 53-godišnji Will Smith napusti Dolby Theatre, dok ostali to nisu smatrali potrebnim.

Samo nekoliko sati nakon što su organizatori javno ustvrdili kako su od Willa Smitha tražili da napusti dodjelu Oscara, što je on, prema njihovim riječima, odbio, izvor za TMZ tvrdi kako do toga uopće nije niti došlo iz jednog jednostavnog razloga - čelnici nisu bili složni oko toga kako se treba nositi sa nastalom situacijom.

Uz to potvrdili su kako je producent cijele ceremonije Will Packer rekao oskarovcu Willu Smithu da on 'treba ostati do kraja'.

Podsjetimo, Američka filmska akademija jučer je dala službeno priopćenje Associated Pressu u kojem su ustvrdili kako su oni od Willa Smitha tražili da napusti ceremoniju, kao i da je on to odbio, ali i da su sami svjesni da su mogli drugačije reagirati.