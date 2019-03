Ignorirali su je šest godina: I dok su Ivanku Trump uzdizali, slavna manekenka nikada nije bila dovoljno dobra za njihova sina

Strah od prvog upoznavanja partnerove obitelji kod slavne manekenke Karlie Kloss bio je itekako opravdan kada se zna da su roditelji njezina supruga Joshue Kushnera punih šest godina izbjegavali upoznati je smatrajući da to što nije židovka automatski znači i da nije dovoljno dobra za njihova sina, a sličnog mišljenja o svojoj šogorici bio je i njihov drugi sin, ujedno zet američkog predsjednika Donalda Trumpa

Njihov drugi sin Jared Kushner, čija je supruga Ivanka Trump zbog njega prešla na judaizam, svoju je buduću šogoricu nazivao pogrdnim imenom shikse, što je uvredljiv izraz za žene koje nisu židovke, a često je govorio i kako će se njegova obitelj pobrinuti za 'taj slučaj'.

Svi ti detalji otkriveni su u najnovijoj knjizi Vicky Ward 'Kushner, Inc.: Greed. Ambition. Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump'.