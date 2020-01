Iako su na odmoru, na licima Cindy Crawford i Randea Gerbera i dalje se vidi zabrinutost, a razlog se zasigurno krije u vezi njihove kćeri

Svoj prvi odmor u 2020. godini supružnici Cindy Crawford i Rande Gerber odlučili su provesti na plaži u Miamiju, gdje su dočekali i Novu godinu, a iako su te trenutke trebali iskoristiti za opuštanje, to se ipak nije dogodilo, jer se na njihovim licima itekako vidjela zabrinutost

Trebao je to biti doček, a potom i odmor iz snova na plaži Miamija, no u konačnici je to bilo sve samo ne to. Supermodel 90-ih Cindy Crawford i njezin suprug, poduzetnik Rande Gerber čini se i dalje pokušavaju pronaći način kako bi 'spasili' svoju kćer iz ljubavne veze s komičarom Peteom Davidsonom, na čiji su šarm pale brojne poznate dame.