I naša poznata glumica stala na stranu pjevačice Duške. Houdeku poručila: 'Ne dijelite javne savjete'

Drama na domaćoj glazbenoj sceni još se nije smirila. Posljednjih dana 'goruća' je tema izvedba pjevačice Duške Brčić-Šušak na manifestaciji 'Trag u beskraju', a sada je svoje mišljenje o situaciji podijelila i glumica Daria Lorenci Flatz .

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Polemika je krenula nakon Houdekove kritike nastupa na manifestaciji posvećenoj Oliveru Dragojeviću, a Lorenci Flatz poručila je da savjete, čak i kada su dobronamjerni, smatra primjerenijima ako se iznose privatno. Iako inače ne komentira javne rasprave, ovoga puta je odlučila napraviti iznimku.

'Pišite ženi privatno u inbox, meni je to nekako pristojno, a javno jedni druge ako ne možemo pohvaliti možemo šutjeti', napisala je u komentaru.

Dodala je i da joj je teško zamisliti da bi se u glumačkom svijetu kolege međusobno savjetovali na takav javan način. Naglasila je da mladu pjevačicu ne poznaje osobno i da ju je sada prvi put čula kako pjeva, ali joj je izvedba svidjela.

'Ako već želite kolegici pomoći, lijepo bi bilo da joj ne dijelite javne savjete. Mislim da ih nije ni tražila', poručila je, zaključivši podrškom: Duška, meni ste top'.