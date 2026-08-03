I naša poznata glumica stala na stranu pjevačice Duške. Houdeku poručila: 'Ne dijelite javne savjete'

Polemika oko nastupa Duške Brčić-Šušak na manifestaciji 'Trag u beskraju' dobiva nove nastavke. Nakon što su se o njezinoj izvedbi oglasili Jacques Houdek, Josipa Lisac i Neven Ciganović, svoje mišljenje sada je podijelila i glumica Daria Lorenci Flatz, koja je otvoreno stala na stranu mlade pjevačice
Drama na domaćoj glazbenoj sceni još se nije smirila. Posljednjih dana 'goruća' je tema izvedba pjevačice Duške Brčić-Šušak na manifestaciji 'Trag u beskraju', a sada je svoje mišljenje o situaciji podijelila i glumica Daria Lorenci Flatz.
Otvoreno stala na stranu mlade Sinjanke
Polemika je krenula nakon Houdekove kritike nastupa na manifestaciji posvećenoj Oliveru Dragojeviću, a Lorenci Flatz poručila je da savjete, čak i kada su dobronamjerni, smatra primjerenijima ako se iznose privatno. Iako inače ne komentira javne rasprave, ovoga puta je odlučila napraviti iznimku.
'Pišite ženi privatno u inbox, meni je to nekako pristojno, a javno jedni druge ako ne možemo pohvaliti možemo šutjeti', napisala je u komentaru.
Dodala je i da joj je teško zamisliti da bi se u glumačkom svijetu kolege međusobno savjetovali na takav javan način. Naglasila je da mladu pjevačicu ne poznaje osobno i da ju je sada prvi put čula kako pjeva, ali joj je izvedba svidjela.
'Ako već želite kolegici pomoći, lijepo bi bilo da joj ne dijelite javne savjete. Mislim da ih nije ni tražila', poručila je, zaključivši podrškom: Duška, meni ste top'.
Podsjetimo, sve je započelo prošlog tjedna nakon što je Duška Brčić-Šušak na društvenim mrežama podijelila video na kojem pjeva Oliverovu pjesmu 'Ostavljam te samu'. Tada joj se javio Jacques Houdek te dao savjet i kritiku, s naglaskom da bi trebala čim prije potražiti pomoć za svoj glas.
Houdek je tada napisao poduži komentar koji je izazvao burne reakcije, a dio komentara glasio je: 'Ovo je naprosto krivo, ton je iskrivljen i ružan... Duška hitno, hitno mora pronaći pomoć za svoj glas'.
U raspravu su se uključile i druge osobe iz javnog života, uključujući mezzosopranisticu Irenu Parlov koja se složila s Houdekom, dok su Neven Ciganović i Josipa Lisac stali na stranu mlade pjevačice i kritizirali način na koji joj se Houdek javno obratio.
Sporni video oko kojeg je razvila rasprava možete pogledati u nastavku.