Hoće li se to doista ostvariti? Meghan Markle spremna je za pomirenje sa svojom obitelji

Kako donosi Daily Mail, vojvotkinja od Sussexa namjerava, nakon što rodi svoje prvo dijete, pomiriti se sa svojom obitelji. Izvor blizak 37-godišnjoj Meghan Markle tvrdi kako je ona posljednjih mjeseci očajna zbog svega što se događalo te se nada kako će rođenje djeteta ujedno označiti početak novog poglavlja

Ono što posebice zbunjuje Meghan je i činjenica da otkako je započela vezu s princom Harryjem, njezina obitelj konstantno ju je nazivala želeći provesti čim više vremena s njom, no ona zbog prenakrcatog rasporeda to i nije uspijevala, no, nisu se bunili za vrijeme njezine glumačke karijere kada ih je iz istog razloga odbijala.

Njezina polusestra joj je zamjerila i to što je nedavno boravila u New Yorku, gdje su njezine bliske i slavne prijateljice organizirale baby shower povodom skorašnjeg rođenja prvog djeteta, a nije pronašla vremena da se napokon, nakon dugo vremena, susretne s vlastitim ocem.