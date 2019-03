Nikad emotivniji princ Harry izvukao trudnu suprugu iz publike i zahvalio joj na svemu

Princ Harry u sklopu svoje pozicije na mjestu predsjednika organizacije Commonwealth održao je motivacijsku konferenciju u Londonu na kojoj se okupilo više desetaka tisuća mladih. Osim o problemima današnjice, zaljubljeni kraljevski nasljednik izveo je i romantičnu scenu na bini koja je izazvala ovacije i oduševljenje publike

U Wembley areni održana je konferencija povodom obilježavanja WE Day pokreta, odnosno dana ohrabrivanja mladih na pozitivne promjene u društvu. 34-godišnji Harry ukazao je na aktualne izazove s kojima se mladi susreću u društvu i upozorio okupljene kako ih nadjačati i postati pozitivan primjer.

'Kako me moja supruga često zna podsjetiti s jednom od njoj omiljenih stihova Martina Luthera Kinga Jr. – Tama ne može istjerati tamu, to može učiniti jedino svjetlo. Mržnja ne može istjerati mržnju, to će učiniti jedino ljubav.'