Zaboravljeni 'dragulj'

Hit-snimka iz 90-ih: Pogledajte kako je Saša Lozar izgledao kao dječak u Turbo Limach Showu

D.A.M.

01.08.2026 u 22:50

Saša Lozar
Saša Lozar Izvor: Cropix / Autor: Ivana Nobilo
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Službeni Instagram profil emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' probudio je nostalgiju kod brojnih pratitelja objavom fantastične arhivske snimke na kojoj možemo vidjeti prve glazbene korake danas omiljenog pjevača i radijskog voditelja, Saše Lozara

Ovaj simpatični throwback vraća nas ravno u vrijeme 'Turbo Limach Showa' koja je bio prava odskočna daska za mnoge domaće talente. Na snimci vidimo malenog, plavokosog Sašu Lozara koji, nimalo sramežljivo, na šarenoj pozornici izvodi hit 'If You Don't Know Me by Now'.

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Njegov modni odabir iz tog vremena, bijela prugasta košulja u kombinaciji s prslukom na uzorke kao i neizostavne frizure pratećih vokala, savršena su vremenska 'kapsula' devedesetih.

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Snimka je zapravo objavljena kao dio posebne emisije povodom 100. rođendana HRT-a te kao najava Lozarovog gostovanja, a sam pjevač nije mogao odoljeti pa se na vlastiti račun dobro našalio.

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Saša Lozar
  • Saša Lozar
  • Saša Lozar
  • Saša Lozar
  • Saša Lozar
Saša Lozar Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Puhovski

Svađa oko stajlinga

'Taj period, Turbo Limach Show bio je nešto što smo mi, koji smo voljeli pjevanje i glazbu, pobožno čekali', prisjetio se Lozar u opisu objave, no onda je u svom stilu dodao i ono čega se malo manje rado sjeća: 'Jedino loše sjećanje je to što sam se svađao sa stilistima'.

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