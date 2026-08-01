Hit-snimka iz 90-ih: Pogledajte kako je Saša Lozar izgledao kao dječak u Turbo Limach Showu

Službeni Instagram profil emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' probudio je nostalgiju kod brojnih pratitelja objavom fantastične arhivske snimke na kojoj možemo vidjeti prve glazbene korake danas omiljenog pjevača i radijskog voditelja, Saše Lozara

Ovaj simpatični throwback vraća nas ravno u vrijeme 'Turbo Limach Showa' koja je bio prava odskočna daska za mnoge domaće talente. Na snimci vidimo malenog, plavokosog Sašu Lozara koji, nimalo sramežljivo, na šarenoj pozornici izvodi hit 'If You Don't Know Me by Now'.

Njegov modni odabir iz tog vremena, bijela prugasta košulja u kombinaciji s prslukom na uzorke kao i neizostavne frizure pratećih vokala, savršena su vremenska 'kapsula' devedesetih.

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Snimka je zapravo objavljena kao dio posebne emisije povodom 100. rođendana HRT-a te kao najava Lozarovog gostovanja, a sam pjevač nije mogao odoljeti pa se na vlastiti račun dobro našalio. >> Oduševio pratitelje duhovitim videom: Saša Lozar objavom iz Grčke pogodio u srž poznate roditeljske dileme <<

Saša Lozar Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Puhovski





Saša Lozar Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Puhovski