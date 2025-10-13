TAJILI DO ZADNJEG TRENUTKA

Helena i Dominik Livaković dobili su drugo dijete

13.10.2025 u 21:41

Helena i Dominik Livaković
Helena i Dominik Livaković Izvor: Cropix / Autor: Tomislav Kristo / CROPIX
Hrvatski golman Dominik Livaković i njegova supruga Helena postali su po drugi put roditelji

Hrvatski golman Dominik Livaković i njegova supruga Helena dobili su drugo dijete, doznaje Story iz izvora bliskog obitelji. Helena je, baš kao i prvoga puta, trudnoću držala daleko od javnosti i nije ju otkrivala medijima.

Par je svojega prvorođenoga sina Joakima dočekao u siječnju 2024. godine, a sada je obitelj postala brojnija za još jednoga člana.

Evo koje škole su završili naši Vatreni Izvor: Pixsell / Autor: Neven Bučević/tportal.hr

Ljubavna priča započela prijateljstvom

Dominik i Helena zajedno su od 2017. godine, a njihova je veza izrasla iz dugogodišnjeg prijateljstva. Prije nego što su postali par, bili su dobri prijatelji koji su se odlično slagali. Zaručili su se 2021. godine, a sudbonosno 'da' izrekli su na vjenčanju koje je održano u lipnju 2022. u katedrali svete Stošije u Zadru. Svadbeno se slavlje nastavilo u Petrčanima, gdje su mladenci proslavili najsretniji dan sa svojom rodbinom i prijateljima.

Helena je jednom prilikom otkrila kako je njihova romansa započela. 'Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša priča započela je prijateljstvom. Posebno me očarao duhovitošću, pogotovo zato što je na prvu povučen i ne govori puno. Stvarno nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak', ispričala je Helena.

Par već osam godina gradi zajednički život, a sada ulaze u novo poglavlje kao roditelji dvoje djece.

