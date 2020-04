Heidi Klum: 'Napokon sam zadovoljna sobom, ne trudim se više držati striktne dijete'

Gotovo trideset godina suvereno je vladala modnim pistama, a i danas je sinonim jedne od najpoznatijih manekenki svijeta. Njemica Heidi Klum nikada nije iskakala iz strogo utemeljenih standarda koji se nameću modelima, a sada kada više nije vezana za taj posao priznaje, da je odahnula

'Trudimo se oboje koliko god možemo, ali nije uvijek lako. Znate, uvijek će u tom odnosu biti onih pokazatelja koji su vas doveli do odluke da se raziđete. Nije sve bajno, i nikada neće biti. No iako je ponekad teško, svi se skupimo kao obitelj i onda odjednom zaboravimo na sve to.'

Između ostalog, zgodna plavuša govorila je i novom suprugu Tomu Kaulitzu, 16 godina mlađem glazbeniku.

'Presretna sam jer se sve tako posložilo. Bilo me malo strah, on je ipak 30-godišnjak u jednoj skroz drugoj fazi. No, djeca su ga zavoljela, on je prihvatio to da imam prošlost i djecu.'