Harry i Meghan vraćaju se u Britaniju s djecom: Otvara li se sad put prema pomirenju?

Princ Harry i Meghan Markle sljedećeg će mjeseca doputovati u Ujedinjeno Kraljevstvo sa svojom djecom, princom Archiejem i princezom Lilibet
Bit će to njihov prvi zajednički posjet Britaniji nakon 2022. godine, a mnogi ga vide kao važan korak prema mogućem zatopljenju odnosa sa članovima kraljevske obitelji.
Kako piše People, Archie (7) i Lilibet (5) ponovno će posjetiti očevu domovinu prvi put nakon proslave platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete II. Prilikom ovog posjeta djeca neće sudjelovati u javnim događanjima, a obitelj će boraviti dijelom u jednoj od kraljevskih rezidencija, a dijelom u privatnom smještaju.
Susret s kraljem Charlesom?
Najveću pozornost dakako izaziva mogućnost da će Archie i Lilibet ponovno provesti vrijeme sa svojim djedom, kraljem Charlesom III.
Otkako su Harry i Meghan 2020. godine napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Kaliforniju, susreti s monarhom bili su iznimno rijetki. Archie je djeda vidio tek nekoliko puta, dok je Charles Lilibet upoznao samo jednom. Upravo zato mnogi ovaj posjet smatraju važnom prilikom za obnovu obiteljskih veza.
Britanski mediji ranije su objavili da je kralj Harryju i njegovoj obitelji ponudio smještaj u jednoj od kraljevskih rezidencija tijekom njihova boravka u Britaniji, što se tumači kao još jedan znak njegove želje za pomirenjem.
Glavni razlog dolaska ipak nisu obiteljski susreti. Harry i Meghan tijekom posjeta sudjelovat će u nizu događanja povezanih s Invictus Games Foundation, projektom koji princ Harry vodi već više od desetljeća i posvećen je rehabilitaciji ranjenih i bolesnih pripadnika oružanih snaga.
Par će posjetiti i Nacionalni izložbeni centar u Birminghamu, gdje će službeno započeti odbrojavanje do Invictus Gamesa 2027., a Harry će obići i Dječju bolnicu u Birminghamu povodom 20. obljetnice humanitarne organizacije WellChild, čiji je dugogodišnji pokrovitelj.
U sklopu putovanja sudjelovat će i na festivalu humanitarne organizacije Scotty's Little Soldiers, koja pruža podršku djeci vojnika poginulih tijekom službe.
Hoće li doći do pomirenja?
Iako je Harry posljednjih mjeseci nekoliko puta razgovarao s ocem, odnosi s ostatkom kraljevske obitelji i dalje su vrlo složeni. Posebno je neizvjestan eventualni susret s princem Williamom, za koji izvori bliski obitelji tvrde da je malo vjerojatan. Harry je u više navrata javno rekao kako želi obnoviti narušene odnose.
'Volio bih pomirenje sa svojom obitelji. Nema smisla nastaviti se svađati', izjavio je prošle godine u razgovoru za BBC.
Istodobno je priznao da mu pojedini članovi obitelji možda nikada neće oprostiti objavu memoara 'Spare' ni brojne intervjue u kojima su on i Meghan otvoreno govorili o životu unutar kraljevske obitelji.
Postoji mogućnost da će Sussexi tijekom boravka posjetiti i imanje Althorp, gdje je pokopana princeza Diana. Posjet bi imao dodatnu simboliku jer bi se poklopio s razdobljem u kojem bi Harryjeva majka proslavila 65. rođendan.
Bez obzira na to hoće li doći do dugo očekivanog obiteljskog pomirenja, jedno je sigurno: dolazak Archieja i Lilibet u Britaniju nakon četiri godine bit će jedan od najpraćenijih kraljevskih događaja ovog ljeta.