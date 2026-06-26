Harry i Meghan vraćaju se u Britaniju s djecom: Otvara li se sad put prema pomirenju?

Princ Harry i Meghan Markle sljedećeg će mjeseca doputovati u Ujedinjeno Kraljevstvo sa svojom djecom, princom Archiejem i princezom Lilibet

Bit će to njihov prvi zajednički posjet Britaniji nakon 2022. godine, a mnogi ga vide kao važan korak prema mogućem zatopljenju odnosa sa članovima kraljevske obitelji.

Kako piše People, Archie (7) i Lilibet (5) ponovno će posjetiti očevu domovinu prvi put nakon proslave platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete II. Prilikom ovog posjeta djeca neće sudjelovati u javnim događanjima, a obitelj će boraviti dijelom u jednoj od kraljevskih rezidencija, a dijelom u privatnom smještaju. Susret s kraljem Charlesom? Najveću pozornost dakako izaziva mogućnost da će Archie i Lilibet ponovno provesti vrijeme sa svojim djedom, kraljem Charlesom III. Otkako su Harry i Meghan 2020. godine napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Kaliforniju, susreti s monarhom bili su iznimno rijetki. Archie je djeda vidio tek nekoliko puta, dok je Charles Lilibet upoznao samo jednom. Upravo zato mnogi ovaj posjet smatraju važnom prilikom za obnovu obiteljskih veza. Britanski mediji ranije su objavili da je kralj Harryju i njegovoj obitelji ponudio smještaj u jednoj od kraljevskih rezidencija tijekom njihova boravka u Britaniji, što se tumači kao još jedan znak njegove želje za pomirenjem.

Princ Harry Izvor: EPA / Autor: DEAN LEWINS





Princ Harry Izvor: EPA / Autor: DEAN LEWINS