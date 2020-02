Hailey Bieber progovorila o braku s Justinom Bieberom i problemima koje im je donijela njegova bolest: 'Na kraju je sve vrijedilo'

Lijepa manekenka udala se za kanadskog pop pjevača Justina Biebera u 2018. godini, a iako je trebalo nakon toga sve biti idealno, bilo je sve samo ne to. Slavni pjevač prvo se borio sa zdravstvenim problemima, koji su mu na kraju prouzročili stres, zbog kojeg su u konačnici morali nekoliko puta odgađati i crkveno vjenčanje, no lijepa Hailey smatra da je na kraju sve vrijedilo

U intervjuu, koji je dala za magazin Elle, 23-godišnja manekenka progovorila je, između ostalog, i o svom braku s Justinom Bieberom, priznavši kako ih problemi ne zaobilaze otkako su u braku, dapače samo se gomilaju, no, u konačnici, ona smatra da je sve vrijedilo jer je on 'nevjerojatan muškarac i divan partner s kojim želi provesti ostatak života'. 'Ne postoji nitko drugi s kime bi radije provela ostatak svog života. Samo on. Prava sam sretnica', priznala je Hailey Bieber, kći glumca Stephena Baldwina, i dodala kako je bolest njezina supruga, koja je kasnije dijagnosticirana kao lajmska bolest, dobro ih iznenadila.

'Kada smo se prvi put vjenčali, tada još nismo znali ništa o zajedničkom životu. Imala sam osjećaj da će mi prsten donijeti samo stres, a onda se razbolio i nismo znali što mu je. Bilo mu je zaista loše. Tek mu je kasnije dijagnosticirana mu je lajmska bolest, do tada, nismo imali dijagnozu i bilo je teško jer nas nitko nije razumio. Ljudi su bili zločesti i osuđivali su nas, govoreći kako izgleda kao da je nadrogiran, da izgleda bolesno, a istina je bila da je zaista bolestan, no nismo znali što mu je', ispričala je Hailey i nastavila:

'Sve nas je to zadesilo u prvim mjesecima braka, pokušavala sam mu pomoć, pokušavala sam doznati što je i gdje pošlo po zlu. Srećom, sada je savršeno zdrav, no prolaziti sve to i onda razmišljati o crkvenom vjenčanju...jednostavno se nije uklapalo.'

Kako je rekla, sada je napokon sve na svome mjestu, te i sami imaju svoju rutinu u zajedničkom domu u Los Angelesu: 'Sada zaista uživam biti kod kuće, više nego putovati. I on je nakon svega odrastao, što me poprilično šokirala. Očito, trebalo je puno raditi na nama i proći te neke stvara, no na kraju je vrijedilo. Isplatilo se sve. On je nevjerojatan muškarac i divan partner s kojim želim provesti ostatak života.'

U svim problemima najviše im je pomogla vjera. 'Što sam bila starija, bilo mi je teže ustrajati u vjeri i živjeti po bibliji, jer sam se osjećala odraslom. Ne želim da me krivo shvatite, no za mene je to bilo dosadno. Nisam marila za vjeru, sve dok ju nisam ponovno sama pronašla i to u crkvi Hillsong. Osjećala sam se ugodno u toj zajednici ljudi koji su bili mladi kao i ja vjerno pratili Boga, a onda sam i sama razvila svoj odnos sa crkvom i sa Bogom.'