Haaland ignorirao poziv Toma Hollanda pa ga prihvatio: 'Malo kasnim, samo reci gdje'

'Ne gledam puno filmove'

U Fallonovoj emisiji Holland je objasnio situaciju: 'Bio sam u Monaku. Gledao sam Lewisa (Hamiltona) kako se utrkuje i vidio sam ga. Bio je (u) nečemu poput apartmana nasuprot mene i pomislio sam da ću pucati. Poslati mu poruku'. Haaland je ipak kasnije objasnio da je ignoriranje bilo rezultat činjenice da rijetko gleda filmove. 'Ovo je malo neugodno, da budem potpuno iskren. Bili smo u Monaku na Formuli 1, a onda sam dobio poruku. Ne gledam puno filmove, tako da nemam pojma tko su ti ljudi', objasnio je Haaland ranije u emisiji, priznavši da nije htio odgovoriti nepoznatoj osobi.