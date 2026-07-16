viralni nesporazum

Haaland ignorirao poziv Toma Hollanda pa ga prihvatio: 'Malo kasnim, samo reci gdje'

A. M.

16.07.2026 u 20:26

Erling Haaland
Erling Haaland Izvor: Profimedia / Autor: Michele Isgrò / Alamy / Profimedia
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Nakon što je Erling Haaland ignorirao poziv Toma Hollanda na večeru, norveški napadač javno je potvrdio da se raduje susretu s Tomom Hollandom. Dvojac je putem društvenih mreža napokon dogovorio zajedničku večeru, čime je završen nesporazum koji je nasmijao brojne fanove

Priča o Tomu Hollandu i njegovom neuspješnom pokušaju stupanja u kontakt s Erlingom Haalandom postala je viralna nakon glumčeva gostovanja u emisiji kod Jimmyja Fallona. Ipak, Haaland je vidjevši ovaj razgovor, odlučio ispraviti stvar i prihvatiti poziv koji je prethodno potpuno izignorirao.

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'Ne gledam puno filmove'

U Fallonovoj emisiji Holland je objasnio situaciju: 'Bio sam u Monaku. Gledao sam Lewisa (Hamiltona) kako se utrkuje i vidio sam ga. Bio je (u) nečemu poput apartmana nasuprot mene i pomislio sam da ću pucati. Poslati mu poruku'. Haaland je ipak kasnije objasnio da je ignoriranje bilo rezultat činjenice da rijetko gleda filmove. 'Ovo je malo neugodno, da budem potpuno iskren. Bili smo u Monaku na Formuli 1, a onda sam dobio poruku. Ne gledam puno filmove, tako da nemam pojma tko su ti ljudi', objasnio je Haaland ranije u emisiji, priznavši da nije htio odgovoriti nepoznatoj osobi.

Službena potvrda na Instagramu

Preokret u cijeloj situaciji dogodio se u komentarima na video Hollandova intervjua, gdje se Haaland napokon oglasio i pokazao da je spreman za druženje. Nogometaš je jasno poručio: 'Poziv na večeru prihvaćen @tomholland2013. Malo kasnim. Samo reci gdje!'.

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