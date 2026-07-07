filmski par

Tom Holland o odnosu sa Zendayom: 'Ona donosi velike, hrabre odluke'

A. M.

07.07.2026 u 14:25

Tom Holland i Zendaya
Tom Holland i Zendaya Izvor: EPA / Autor: DANIEL GONZALEZ
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Tom Holland ne skriva koliko se divi Zendayi, a u novom intervjuu progovorio je o tome što je naučio promatrajući njezin rad. Glumac je otkrio i da već razmišlja o novom zajedničkom projektu koji bi ih ponovno mogao spojiti na velikom platnu u sasvim drugom izdanju

Iako svoj privatni život uglavnom drže podalje od očiju javnosti, Tom Holland i Zendaya s vremena na vrijeme otkriju pokoji detalj o svom odnosu. Ovoga puta britanski glumac govorio je o tome koliko ga njegova supruga inspirira u njihovom poslu i što slijedi dalje.

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Inspiracija u odnosu

Na pitanje što je naučio promatrajući Zendayu tijekom rada, Holland je bez razmišljanja odgovorio:

'Naučila me da budem samouvjeren i hrabar. Donosi velike odluke kada gradi svoje likove i nikada se ne boji riskirati. Ono što me posebno fascinira jest to što njezini likovi nikada ne djeluju kao karikature, već kao stvarni ljudi', rekao je. Dodao je kako smatra da je malo glumaca koji mogu stvarati likove na način na koji to radi Zendaya te da s velikim zadovoljstvom promatra njezin proces rada.

@entertainmenttonight Tom Holland praises Zendaya's big, bold choices in 'The Odyssey' and reacts to a working on a potential rom-com with her! #tomholland #zendaya #theodyssey ♬ original sound - Entertainment Tonight

Novi zajednički projekt

Holland je otkrio i da mu je velika želja ponovno surađivati sa Zendayom, ovoga puta u romantičnoj komediji. Kaže kako neprestano razmišlja o filmskim idejama i mogućim pričama, čak i prije nego što zaspi. 'Volim razvijati filmske projekte. Obožavam filmove, ideje i priče. Kad legnem spavati, razmišljam o tome kakve bismo filmove mogli snimiti. Moj mozak jednostavno tako funkcionira pa uvijek smišljam nove ideje', ispričao je glumac. Iako nije otkrio postoji li već konkretan projekt, njegove riječi ponovno su potaknule nagađanja da bi omiljeni holivudski par uskoro mogao ponovno dijeliti filmsko platno.

Par koji osvaja i izvan filmskog seta

Tom Holland i Zendaya upoznali su se tijekom snimanja filmova o Spider-Manu, a danas slove za jedan od najomiljenijih mladih parova u Hollywoodu. Ovaj par se ranije ove godine vjenčao u tajnosti. Govoreći za Esquire o seriji lažnih fotografija vjenčanja koje je generirala umjetna inteligencija, Holland je potvrdio vjenčanje rekavši da su svi članovi obitelji bili na njemu.

Tom Holland i Zendaya
  • Tom Holland i Zendaya
  • Tom Holland i Zendaya
  • Tom Holland i Zendaya
  • Tom Holland i Zendaya
Tom Holland i Zendaya Izvor: EPA / Autor: DANIEL GONZALEZ

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