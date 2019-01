Gwyneth Paltrow na sudu zbog incidenta iz 2016. godine: Liječnik traži odštetu od 3,1 milijun dolara

Zbog incidenta i nesreće koja se 2016. godine dogodila na skijalištu Deer Valley u američkoj državi Utah, liječnik Terry Sanderson tuži slavnu holivudsku glumicu, 46-godišnju Gwyneth Paltrow

Uz sve to tvrdi i da njezin učitelj skijanja u resortu Deer Valley nije vidio ništa, no doskijao je do ozljeđenog Sandersona, a potom ga i optužio da je on izazvao sudar. Unatoč tome što je vidio ozljede, niti on nije pozvao pomoć, iako mu je to bila dužnost, a kasnije je, tvrdi Sanderson, štiteći klijenta, napisao lažni izvještaj. Među onima koje tuži našao se i sam reort, budući da ni njihovi djelatnici nisu se potrudili poslati pomoć, već su ga ostavili s ozbiljnim ozljedama glave i mozga u snijegu.