Gwyneth Paltrow i kći Apple pozirale u bikinijima za oproštaj od 2022.

Od 2022. Gwyneth Paltrow oprostila se zanimljivim obiteljskim fotografijama i u Novu godinu ušla sa stilom

Ljubavnu sreću s Falchukom pronašla je nakon razvoda od frontmena Coldplaya Chrisa Martina s kojim je dobila sina Mosesa i kćer Apple koja je prošle jeseni upisala fakultet. Za sada Apple nije pokazivala interes za bavljenje glumom, kojom se osim njezine majke, bavi i baka Blythe Danner (Gwynethina majka). No nije tajna da voli glazbu, a s ocem je napisala pjesmu Coldplaya 'Let Somebody Go' koju bend izvodi sa Selenom Gomez.

Paltrow i Martin su nakon razvoda ostali u dobrim odnosima, a glazbenik je u dugogodišnjoj sretnoj vezi s glumicom Dakotom Johnson.