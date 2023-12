Goran Bare: 'Više ne izlazim pijan na binu niti drogiran. To je veliko olakšanje za bend'

'Nije baš da sam top. Ali sam ono što bi se reklo... Više ne izlazim pijan na binu niti drogiran. To je veliko olakšanje za bend, to su me oni sami zamolili. Ja sam im obećao i toga se držim', izjavio je Goran Bare za 24sata. Dodao je: 'Ja sam svom bendu obećao: 'Od mene više nećete doživjeti to da budem na bini onakav kakav sam bio prije, da blebećem svakakve gluposti'. Od tada su nam koncerti prepuni, punimo sve živo, jako je velik interes, čak ne možemo toliko ni svirati, već sam omatorio', rekao je kroz smijeh.