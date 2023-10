Bogović opleo po Baretu: On je razmaženi sebičnjak koji s guštom pjeva cajke

"Rekao si mi da se u mnogo stvari ne slažeš s Baretom. Evo, on uskoro ima koncert, neki će reći da je on osoba koja živi rock&roll. Kakav si ti s njegovom muzikom?" upitao je Stanković Bogovića.

"Ja znam malo više o njemu. On je u rock&roll ubačen. On je jedan razmaženi sebičnjak", odgovorio je Bogović. "Zna sve moguće narodnjake i cajke. To s pravim guštom on pjeva. Tako da ono, rock... U rocku je priučen i to je tako", dodao je.