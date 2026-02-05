PRELIJEPA GLUMICA

Gledatelji obožavaju Katu: Na ekranu s maramom i pregačom, a na crvenom tepihu čisti glamur

D.A.M.

05.02.2026 u 22:37

Ana Marija Veselčić
Ana Marija Veselčić
Bionic
Reading

Iz večeri u večer, gledatelji pred malim ekranima proživljavaju drame sestara Runje, a jedan lik posebno je prirastao srcu publike. Riječ je, naravno, o Katarini, koju je Ana Marija Veselčić utjelovila s toliko slojevitosti i emocije da je sve osvojila od prve sekunde. Njezina uvjerljiva interpretacija snažne, a ranjive žene u surovom seoskom okruženju postala je zaštitni znak 'Divljih pčela'. No, kada se kamere ugase i seoska odjeća spremi u fundus, glumica otkriva svoje sasvim drugo lice

Serija 'Divlje pčele' postala je nezaobilazan večernji ritual u mnogim domovima, a velik dio te magije leži upravo u maestralnoj glumi Ane Marije Veselčić.

Drastičan kontrast

Upravo zbog te sirove, autentične uvjerljivosti, kojom je publiku 'kupila' na prvu, njezin najnoviji izlazak u javnost djeluje kao prava mala senzacija. Privatno je ova talentirana glumica miljama daleko od svijeta u koji nas svake večeri uvodi. Na dodjeli nagrada Zlatnog Studija pojavila se u 'futurističkoj' srebrnoj kreaciji koja je sve ostavila bez daha. Na više fotografija i videa njezin stajlig se može vidjeti OVDJE.

Slavni dvojnici: Zvijezde koje si nevjerojatno sliče Izvor: Profimedia

Sve snažnije u glazbenim vodama

Gluma nije jedino polje na kojem ova svestrana umjetnica briljira. Posljednjih godina, pod umjetničkim imenom AMV, sve hrabrije istražuje i glazbene vode. Njezin zvuk je moderan, žanrovski neopterećen i drugačiji, pa je jasno da glazba za nju predstavlja još jedan moćan kanal kreativnog izražavanja.

Ana Marija Veselčić
  Ana Marija Veselčić glumica
  Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgas, Lidija Kordić
  • Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgas, Lidija Kordić
  • Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgas, Lidija Kordić
Ana Marija Veselčić

