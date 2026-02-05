Gledatelji obožavaju Katu: Na ekranu s maramom i pregačom, a na crvenom tepihu čisti glamur

Lav

Kreativnost vam je na vrhuncu i danas je idealan dan da prezentirate svoje ideje publici ili šefovima jer ćete naići na odobravanje i podršku. U ljubavi zračite samopouzdanjem koje je neodoljivo, no pazite da ne zasjenite partnera svojom potrebom za dominacijom i kontrolom. Energija vam je jaka, ali pripazite na kralježnicu i donji dio leđa ako veći dio dana provodite sjedeći.