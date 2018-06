Glazbeno-ljubavni par D'Knock & Jay poručuje 'Ljubav najbolje zna'

Darko Juranović D'Knock, glazbeni producent koji je surađivao s renomiranim imenima hrvatske i inozemne glazbene scene, sa svojom zaručnicom Jelenom Majić Jay predstavlja drugi zajednički singl 'Ljubav najbolje zna'. Jelena je na glazbenoj sceni prisutna dugi niz godina kao bivši prateći vokal brojnih hrvatskih i regionalnih glazbenih zvijezda

‘Ljubav najbolje zna', sukus je naših glazbenih razmišljanja i ljubavi prema glazbi, kojom dočaravamo našu životnu priču. Sve o čemu pjevamo u pjesmi, to i živimo. Od trenutka kad smo se spojili, počeli smo se kreativno nadopunjavati. U međuvremenu se puno toga posložilo, te smo osjetili da je došlo pravo vrijeme da to podijelimo i s publikom. Volimo kombinirati različite stilove i polako stvaramo svoj glazbeni izričaj.', istaknuli su Jay i D'Knock.

Energičnu pjesmu, prati isto takav video spot, čiju režiju i video potpisuju sama Jay i D'Knock, a sniman je na atraktivnim lokacijama u Budimpešti i Zagrebu. Cijela ekipa, pritom se odlično zabavila, jer ističu vole putovati, istraživati nove lokacije i pritom dobro 'tulumariti' i pojesti. Cijelo snimanje pratilo je i bezbroj zanimljivih situacija.

'Snimamo kadrove u jednoj zagrebačkoj garaži u 2 sata ujutro, misleći - super, nema žive duše, možemo sad opušteno snimati što god hoćemo. I tako tijekom nekoliko sati, mi se totalno opustili s frendovima, zezali se, trčali, vrtili se, ponavljali pjevačke scene 100 puta i kad smo završili sa snimanjem, dođem platiti parking i skužim da su dečki na blagajni cijelu noć imali 'live stream' preko video nadzora, te da su umirali od smijeha na naše budalaštine. Bar im nije bilo dosadno.', kazala je Jay.

'Kao i sva naša putovanja ili snimanja, i ovo je bila još jedna ‘D'Knock & Jay ludorija’, iako na snimci to sve izgleda 'ispeglano'. Primjerice, oko pola jedan ujutro, gase se svjetla legendarnog Chain Brigdea u Budimpešti, koji je poznat po svom spektakularnom osvjetljenju. Jelena i ja se šećemo mostom s full opremom za snimanje i skužimo da je ostalo još samo 5 minuta do gašenja rasvjete. Uzimam kameru i doslovno počnem trčati po sredini mosta, simulirajući kadar vožnje kroz most. Zamislite scenu - prestravljena Jelena vrišti na dijelu za pješake, a ja čekam da prođu automobili i kao luđak trčim po cesti s kamerom. Pretrčao sam cijeli Chain Bridge. Ipak smo ostali još jednu noć, pa smo dodatno snimili te scene iz auta, no ovu anegdotu ćemo zasigurno pamtiti.', poručio je D'Knock.