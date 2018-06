U noći nakon utakmice opljačkana supruga hrvatskog reprezentativca

Kao i većina Hrvata i supruga našeg reprezentativca Domagoja Vide, Ivana Vida sinoć je slavila još jednu pobjedu naše momčadi na Svjetskom prvenstvu. No, jutro nakon Ivanu je dočekalo neugodno iznenađenje koje ju je šokiralo

‘To se dogodilo nakon utakmice, vjerojatno u noći. No, najgore od svega je što se alarm nije upalio pa sam sigurna da se radi o profesionalnom provalniku. Na autu je razbijeno staklo, a vide se i tragovi odvijača kojim je provaljivano. Što se dogodilo vidjela sam ujutro dok sam sina krenula odvesti u vrtić i to je bila prva scena koja me dočekala nakon buđenja. Stvarno je to bio ružan osjećaj ‘, rekla je Ivana Vida za Sportske novosti.