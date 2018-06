Nina Badrić progovorila o ljubavi: 'Brak mi se ne može dogoditi slučajno'

Nedavno je u javnost procurilo kako 45-godišnja pjevačica ponovo ljubi. Od razvoda s Bernardom Krasnićem, Ninu Badrić često su povezivali s mlađim muškarcima poput Gorana Bogdana i Janka Popovića Volarića, no ona je oštro demantirala te veze. Sada je, čini se, stvar vrlo ozbiljna

Kao javnoj osobi, teško je izbjeći razna šuškanja i nagađanja o njenom privatnom životu, uključujući i to s kim je u vezi. No na pitanja o ljubavi bila je poprilično suzdržana. 'Sretna sam. I to je sve što ću reći', izjavila je Nina Badrić za Story.

Iako je ranije izjavila da joj ne treba nečije prezime da je 'popravi', danas se toga više ne sjeća. 'Kad sam ja to rekla? Time sam valjda mislila na ženu koja je sama sebe stvorila i ostvarila i koja točno zna što želi od života. Sebe smatram takvom ženomi to je značilo da želim nekoga tko je meni sličan. Nekoga tko je također svoj i čvrsto stoji na svojim nogama', rekla je pjevačica koja je već godinu dana u vezi s poduzetnikom Tinom Bralo.