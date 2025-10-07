I ON JE EKsPERIMENTIRAO

George Clooney šokirao priznanjem; hoće li mu se iskrenost obiti o glavu?

N. Sa

07.10.2025 u 10:26

Amal i George Clooney
Amal i George Clooney Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
U intervjuu za novo izdanje časopisa Esquire 64-godišnji George Clooney priznao je kako je u ranim dvadesetima isprobao kokain i druge supstance, no tvrdi da nikada nije razvio ovisnost

George Clooney, jedna od najvećih holivudskih zvijezda današnjice, otvoreno je progovorio o svom buntovnom razdoblju iz mladosti i eksperimentiranju s drogom.

'Osamdeset i druge sam probao - šmrkao sam i to', rekao je Clooney prisjećajući se dana prije nego što je stekao zvjezdani status u seriji 'Hitna služba'. 'Znao sam se šaliti da sam koristio previše droge, ali iskreno, to nikada nije bio veliki problem za mene.'

Ispričao je i kako je u to doba kokain bio društveno prihvatljiviji nego danas. 'Sjećam se epizode serije Taxi u kojoj su svi šmrkali. U to vrijeme pričalo se da to nije kao heroin i da ne izaziva ovisnost. Ali ubrzo smo shvatili da je zapravo dosta loše', rekao je, dodajući kako je većina tadašnje droge bila 'rezana dječjim laksativom'.

Najvažnije žene u životu Amal Clooney Izvor: Društvene mreže / Autor: Profimedia/montaža Neven Bučević

Clooney je opisao i jedno nezaboravno iskustvo s 'pot brownijima' koje je probao s prijateljima. 'Gledali smo 'Čarobnjaka iz Oza' dok je u pozadini svirao Pink Floyd, i jednostavno nas je potpuno pogodilo. Bilo nas je dvadesetak, film je završio, a mi smo u tišini sjedili satima. To jednostavno nije bila droga za mene', priznao je glumac.

Amal Clooney i George Clooney
  • Amal Clooney i George Clooney
  • Amal Clooney i George Clooney
  • Amal Clooney i George Clooney
  • Amal Clooney i George Clooney
  • Amal Clooney i George Clooney
Amal Clooney i George Clooney Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL

Danas, kao otac osmogodišnjih blizanaca Alexandera i Elle, Clooney priznaje da je fokusiran na obitelj i odrastanje djece sa suprugom, poznatom odvjetnicom Amal Clooney. 'Imam veliku sreću da ne moram plaćati ljude da budu oko mene', rekao je. 'Imam predivnu obitelj i prijatelje, a moja djeca me još uvijek vole. Još su mala', našalio se u razgovoru za People.

Glumac dodaje da danas živi mirno i zahvalno, svjestan koliko je život nepredvidiv. 'Nema pravila tko će ostarjeti, a tko neće. Zato treba živjeti kao da nećete. A ako se jednog dana probudite i stari ste - to znači da ste živjeli punim plućima.'

tportal
