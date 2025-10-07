George Clooney šokirao priznanjem; hoće li mu se iskrenost obiti o glavu?

U intervjuu za novo izdanje časopisa Esquire 64-godišnji George Clooney priznao je kako je u ranim dvadesetima isprobao kokain i druge supstance, no tvrdi da nikada nije razvio ovisnost

George Clooney, jedna od najvećih holivudskih zvijezda današnjice, otvoreno je progovorio o svom buntovnom razdoblju iz mladosti i eksperimentiranju s drogom. 'Osamdeset i druge sam probao - šmrkao sam i to', rekao je Clooney prisjećajući se dana prije nego što je stekao zvjezdani status u seriji 'Hitna služba'. 'Znao sam se šaliti da sam koristio previše droge, ali iskreno, to nikada nije bio veliki problem za mene.'

Ispričao je i kako je u to doba kokain bio društveno prihvatljiviji nego danas. 'Sjećam se epizode serije Taxi u kojoj su svi šmrkali. U to vrijeme pričalo se da to nije kao heroin i da ne izaziva ovisnost. Ali ubrzo smo shvatili da je zapravo dosta loše', rekao je, dodajući kako je većina tadašnje droge bila 'rezana dječjim laksativom'.

Clooney je opisao i jedno nezaboravno iskustvo s 'pot brownijima' koje je probao s prijateljima. 'Gledali smo 'Čarobnjaka iz Oza' dok je u pozadini svirao Pink Floyd, i jednostavno nas je potpuno pogodilo. Bilo nas je dvadesetak, film je završio, a mi smo u tišini sjedili satima. To jednostavno nije bila droga za mene', priznao je glumac.

