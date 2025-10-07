Helen Mirren se ne planira opravdavati za odluku koju bi mnogi Balkanci osudili

Mladi danas sve glasnije progovaraju o neprikladnosti pitanja poput 'Kad će brak?' ili 'Kad će djeca?', koja su na našim prostorima desetljećima smatrana sasvim normalnima i uobičajenima. Na takvu kontraverznu temu godinama ranije javno se osvrnula i holivudska glumica Helen Mirren , koja je odluku o neimanju djece donijela davno prije nego što su ta pitanja uopće i postala tema čestih rasprava.

Mirren je tijekom karijere otvoreno i više puta naglašavala kako majčinstvo jednostavno nije bilo dio njezinog životnog puta. Nikada, kako kaže, nije osjetila 'biološki sat', a djeca nisu bila dio njezinih planova .

Ono što pokazuje koliko je samouvjerena upravo je činjenica da zbog te odluke nikada nije osjećala ni trunke žaljenja.

Sa suprugom, redateljem Taylorom Hackfordom, odlučila je ne zasnivati vlastitu obitelj, već se posvetiti jedno drugome i svojim profesionalnim angažmanima. Unatoč čestim pitanjima njihove okoline o odluci da ne postanu roditelji, uvjerena je da ih je baš taj izbor dodatno osnažio u življenju života po vlastitim pravilima.

Mnogi ih zato vide kao primjer da uspješan brak ne mora uključivati i potomstvo, koliko god se dio javnosti s time ne slagao.

Hackford inače iz prvog braka s Georgie Lowres ima sina Ria, koji je 2022. godine, u dobi od 51 godine, preminuo od melanoma oka, rijetkog oblika raka oka. Iz drugog braka s filmskom redateljicom Lynne Littman ima sina Alexandera, danas 46-godišnjaka.