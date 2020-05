Prošlo je 30 godina od početka emitiranja jedne od najboljih humorističnih serija svih vremena, koju je osmislio i režirao Larry David s Jerryjem Seinfeldom, ujedno glavnim glumcem

Osim po neponovljivoj seriji, Jerry će u Hollywoodu ostati upamćen po svojem projektu 'Bee Movie', koji je i režirao, te izuzetno uspješnom konceptu emisije 'Comedians in Cars Getting Coffee', u kojem komičari ugoste neku slavnu ličnost vozeći se u automobilu i razgovarajući s njom. Netflix je brzo zamijetio potencijal ovakvog koncepta te u suradnji sa Seinfeldom snimio dvije sezone emisija.

Michael Richards proslavio se ulogom Cosma Kramera u kultnoj seriji, a danas živi život daleko od očiju javnosti. ‘Seinfeld’ je s emitiranjem prestao 1999. godine i Michael je počeo raditi na novim NBC-jevim serijama, a dobio je čak i vlastitu emisiju ‘The Michael Richards Show’, no ona nije uspjela ostvariti uspjeh poput 'Seinfelda'.

Štoviše, njezino je emitiranje otkazano nakon samo nekoliko epizoda. Nakon tog neuspjeha Michael se vratio stand-up komediji, no 2006. godine došlo je do skandala jer je na jednom od nastupa rasističkom šalom uvrijedio dio afroameričke populacije, a incident je završio u brojnim američkim medijima. Sve je završilo Michaelovom javnom isprikom u showu Davida Lettermana, u čemu mu je zapravo pomogao sam Jerry Seinfeld. Sve to dovelo je do njegova konačnog povlačenja iz javnosti, no njegove zasluge i uspjeh, koji je postigao tijekom karijere, definitivno su obilježili povijest američke komedije.