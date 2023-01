Fotografija Joška Gvardiola u majčinom zagrljaju sve je dirnula, a sad je otkrio što je napravio s njom

O teretu popularnosti s kojim se on i njegova obitelj nosi nakon osvojene bronce Vatrenih na Svjetskom prvenstvu u Katru, ali i spornom videu s cigaretom u ruci, za RTL između ostalog progovorio je danas deveti najskuplji nogometaš na svijetu

Danas deveti najskuplji nogometaš svijeta u razgovoru za RTL osvrnuo se i na video s cigaretom u ruci koji se ubrzo proširio društvenim mrežama priznavši da zbog njega ne žali.

‘Možda je neprofesionalno, ali osvojili smo broncu i u tom trenutku smo svi bili veseli, svi smo bili vani. Ali ja znam da kada dođem u klub da sam sljedećih šest mjeseci maksimalno posvećen nogometu i tako će biti’, odlučan je mladi branič koji na zasluženom odmoru ne uživa slobodu kakvu je donedavno imao.

‘Ima vremena kada želiš negdje otići sa svojim dragim ljudima do grada, a to je jednostavno nemoguće u posljednja dva tjedna, pogotovo nakon ovog ludila i Svjetskog prvenstva. Ali vjerujem da će se to sada smiriti i da će biti sve lakše’, zaključuje.